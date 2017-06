Andrzej Fonfara a tout oublié

Force est de constater qu’Andrzej Fonfara a été rudement sonné par Adonis Stevenson, vainqueur par K.-O. technique au deuxième round lors du combat entre le Polonais et le Québécois à Montréal samedi.

Fonfara dit ne pas se souvenir de ce qui lui est arrivé après avoir été envoyé au tapis au premier round. Heureusement pour la santé du boxeur de 29 ans, son entraîneur Virgil Hunter a lancé la serviette lors de la reprise suivante.

«Je fais confiance à Virgil Hunter, a déclaré Fonfara au site web Fightnews.com, lundi. Je sais que son travail est de me protéger. Sa décision d’arrêter le combat au deuxième round était la bonne.»

«Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé après ma première visite au tapis. Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé lors de la pause entre les deux rounds; je ne me souviens pas si [Virgil] me parlait ou non.»

Autrement, Fonfara s’est dit en pleine forme, autant mentalement que physiquement, mais a déploré tous les efforts mis à l’entraînement pour devenir champion du monde des mi-lourds du World Boxing Council (WBC). La ceinture appartient toujours à Stevenson, au terme d’un deuxième succès aux dépens du Polonais. Ce dernier s’était incliné sur décision unanimes des juges lors du premier affrontement entre les deux pugilistes, en 2014.

Fonfara a affirmé qu’il regardera les vidéos du combat dans quelques jours, quand il sera prêt à revivre la scène. En attendant, son entraîneur Hunter lui a suggéré d’arrêter de se battre dans la catégorie des mi-lourds et de monter à la division supérieure, chez les 200 lb.

«Il est trop tôt pour prendre des décisions à propos de mon avenir, a-t-il cependant noté. Je veux revenir et me battre à nouveau. Ça, c’est certain.»