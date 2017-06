Ashley Graham raconte en détails la fois où elle a été victime d'harcèlement sexuel

Ashley Graham, qui fait la couverture du magazine GLAMOUR ce mois-ci, a accepté de raconter pour la première fois qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel.

Alors qu’elle n’avait que 17 ans, Graham a vécu une véritable histoire d’horreur durant une séance photos.

Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 5 Juin 2017 à 5h00 PDT

«Il y a eu un incident sur un plateau pour une campagne publicitaire où je travaillais quand j’avais 17 ans – Je n’ai jamais raconté ça à personne – et il y avait un assistant photographe qui me tournait autour. Il m’a dit «Hey, viens ici» et il m’a amené dans un garde-robe. Je me demandais ce qu’il voulait, je croyais qu’il voulait me montrer quelque chose. Et puis il m’a poussé et a sorti son pénis. Et il m’a dit «Prends-le». Et j’ai répondu «Non, c’est dégoûtant». J’ai paniqué. Et Dieu merci, j’étais près de la porte et j’ai réussi à me sauver», explique Ashley Graham.

Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 19 Mai 2017 à 9h00 PDT

Depuis l’incident, le mannequin a croisé à plusieurs reprises l’homme qui avait tenté de l’agresser.

«Je l’ai vu alors que j’avais d’autres contrats de mannequinat. Je connais même une fille qui l’a fréquenté. Je ne lui ai pas dit parce qu’une voix dans ma tête me disait qu’il avait peut-être changé», renchérit-elle.

Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 20 Avril 2017 à 9h11 PDT

Ashley Graham a depuis décidé de prendre sa carrière en main et de s’écouter.

«Depuis l’incident, j’ai décidé de ne plus laisser personne me manipuler au travail. Toutes les images que vous voyez, ce sont des images que j’ai voulu faire.»

Avec ses révélations, Ashley Graham souhaite lever le voile sur les tabous dont sont victimes les femmes au quotidien.

Pour lire l’entrevue complète du mannequin avec GLAMOUR c’est par ici.