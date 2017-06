Blerim Dzemaili est l'ingrédient manquant de l'Impact

Le Suisse a participé à quatre matchs, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée à Montréal et a récolté deux buts et une passe. Il a cependant participé de près ou de loin à 8 des 11 buts que l’équipe a marqués.

«Blerim n’est pas spectaculaire dans le sens où il n’est pas individualiste, il fait jouer l’équipe. À l’instar d’un [Sacha] Kljestan à New York, nous on a Blerim», a dit Hassoun Camara.

«On avait vraiment des bons joueurs même si on les a beaucoup critiqués en milieu de terrain, a-t-il résumé. Il manquait juste la transition et la cohésion, qu’il fasse le lien entre la phase défensive et la phase offensive.