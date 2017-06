«Ceux qui haïssent vont toujours haïr...» – Lance Stroll

Au récent Grand Prix d’Espagne, à Barcelone, Lance Stroll a indiqué à des journalistes québécois qu’il ne lisait pas les reportages le concernant.

Deux semaines plus tard, à ­Monaco, le pilote de 18 ans, après un autre parcours difficile, déclarait une nouvelle fois qu’il ne se laissait pas influencer par tous ses détracteurs.

«Ceux qui haïssent vont toujours haïr, a-t-il fait savoir. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent. C’est leur affaire.

«Moi, je sais que j’ai mérité ma place en F1 parce que j’ai remporté des titres, dont le très relevé ­Championnat d’Europe de F3 l’an dernier.

«C’était un prérequis pour obtenir ma super licence pour rouler en F1. J’ai franchi cette étape cruciale.»

L’argent de papa

Stroll ne cache pas cependant qu’il a pu bénéficier de la contribution monétaire du paternel.

«Je ne nie pas que mon père a beaucoup d’argent, a-t-il reconnu. Mais il faut aussi réaliser que tous les pilotes qui sont parvenus en

F1 ont bénéficié d’une aide ­quelconque.

«C’est la loi du sport.»

Stroll a raison. À part quelques exceptions, ils ont tous pratiqué le sport automobile et y ont fait carrière avec un appui financier essentiel.

Et on peut remonter aussi loin qu’à Juan Manuel Fangio ou Ayrton Senna.

Dans le cas du Québécois, son commanditaire, c’est Lawrence Stroll.

«C’est une réaction normale des gens de m’associer à mon père. Moi, je vis bien avec ça.

«Mes succès dans le passé doivent quand même prouver que l’argent n’est pas le seul gage de réussite. J’ai travaillé fort pour y parvenir.»

Massa est passé par là

Son coéquipier Felipe Massa a été l’un des premiers à venir le défendre. Et ce, dès le premier Grand Prix de la saison, à Melbourne, où les ­critiques ont fusé de toutes parts.

«Je me mets dans sa situation, d’indiquer l’expérimenté brésilien, et je comprends les obstacles qui se dressent devant lui. Je suis passé par là. D’autant plus que les nouvelles F1 cette année sont encore plus complexes à piloter. Plus ­rapides aussi.

«Il est prématuré de porter un ­jugement aussi dur.»