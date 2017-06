Comment évaluer un bon rendement de vos REER?

Claude Savard est un lecteur ayant un profil d’investisseur de risque «modéré». Il se demande où il peut trouver les moyennes et données comparatives afin de déterminer si son institution lui procure un rendement satisfaisant.

«Pour juger du rendement sur 5 ans de mon REER risque modéré, je le compare à quoi et à quel rendement?»

D’abord monsieur Savard, laissez-moi vous rappeler que par «modéré», on entend par là que vous tolérez un peu de volatilité en échange de meilleurs rendements que ce que procurerait un portefeuille ne contenant que des investissements très sécuritaires. En général, un placement modéré contient environ 70 % en titres à revenu fixe comme des obligations, bons du Trésor, hypothèques, actions privilégiées, etc., et 30 % en actions de sociétés d’excellente qualité.

Cet assemblage va généralement obtenir une évaluation sur l’échelle de risque (surveillée par les autorités de marchés) de «faible à modéré (ou modéré)».

La bible des investissements

Morningstar est une société indépendante de recherche en investissements. Elle est présente dans 27 pays et analyse quotidiennement la performance de 544 400 produits de placements. Sa gigantesque base de données permet de tirer des moyennes et d’observer des tendances, mais aussi de pouvoir comparer les placements de même catégorie entre eux.

Les portefeuilles de type «modéré» sont représentés chez Morningstar au Canada par la catégorie des placements «équilibrés à revenu fixe».

Avec les récentes données de Morningstar Canada, il m’a été possible de constater que, depuis 10 ans, les portefeuilles modérés ont rapporté en moyenne 4,4 % annuellement. La moyenne annuelle depuis 5 ans est de 5,14 %.

L’investisseur ayant un portefeuille modéré ne réalisant que 3 % de rendement pourra exprimer sa déception puisque ses rendements se situent bien en deçà des moyennes canadiennes. Pour un aperçu rapide de la performance, Morningstar donne une cote étoilée aux placements.

Placement 5 étoiles

On comprendra que cette évaluation sommaire fonctionne un peu comme les restaurants et les hôtels dans le Sud. Un placement 5 étoiles rapporte bien plus que la moyenne tout en ayant une volatilité plus faible.

Attention, n’accordez pas une trop grande importance aux résultats à court terme (1 an, 2 ans et 3 ans). Je considère qu’ils ont beaucoup moins de valeur en raison des coups de chance et sursauts exceptionnels des marchés.

Les performances sur 5 ans, 10 ans, et plus sont plus révélatrices.

Conseils