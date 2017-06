Dolan déçu des Américains

Rappelons que, même s’il a remporté le prestigieux Grand Prix du Festival de Cannes il y a un an, Juste la fin du monde avait été très mal accueilli par une partie de la presse anglo-saxonne à la suite de sa première mondiale sur la Croisette. Selon Dolan, ce «jugement très fort et cruel» a laissé des traces aux États-Unis.

«C’est presque déjà vieux jeu d’en parler, mais chez moi, j’ai Apple TV et Netflix, j’en profite et c’est bien. Mais aux dernières nouvelles, la plus grande sensation qu’on puisse s’offrir, c’est encore d’aller voir un film en société avec des individus­­ qu’on ne connaît pas et qu’on entend rire ou sangloter à nos côtés. C’est ça, le cinéma», a déclaré le cinéaste.