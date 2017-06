Évasion fiscale: Près d’un quart de million de dollars d’amendes pour deux résidents de Mont-Tremblant

Un homme et une femme de Mont-Tremblant ont été condamnés à payer des amendes totalisant près d’un quart de million de dollars et à des peines d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis de l’évasion fiscale, a annoncé Revenu Québec.

Le 25 mai, Stéphane Guilbault et Sonia Larocque ont plaidé coupables à des accusations relatives à la Loi sur la taxe de vente et à la Loi sur la taxe d’accise.

Ils ont en effet reconnu qu’ils ont perçu des montants de TVQ et de TPS sans les remettre à l’État, à titre d’administrateurs du restaurant Le Bistro du Coin, à Saint-Donat-de-Montcalm.

Mme Larocque a également plaidé coupable à l’infraction d’avoir exploité un établissement de restauration sans tenir de registre des ventes. Quant à M. Guilbault, il a plaidé coupable à l’infraction d’avoir exploité un établissement de restauration sans remettre de factures, contrairement à ce que prévoit la loi. Ces infractions ont été commises pendant la période du 7 février 2012 au 2 février 2015.

Stéphane Guilbaut et Sonia Larocque ont respectivement écopé de peine d’emprisonnement avec sursis de quatre et six mois.

Ils devront également payer des amendes totalisant 239 581,35 $ dans un délai de 18 mois.