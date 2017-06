Jean Pascal n'a pas à avoir honte

«Jean a manqué un brin de réaction pour être efficace tôt dans le combat et ainsi se faire rapidement respecter et créer du doute dans la tête d’Alvarez.»

Telle est l’analyse de Stéphan Larouche 36 heures après la défaite de son protégé, Jean Pascal, par décision majoritaire des juges (117-111, 116-112, 114-114) contre Eleider Alvarez.

Les deux Québécois se sont livré un furieux combat de 12 rounds, samedi soir, au Centre Bell. Plus rapide et plus précis avec son jab, Alvarez a mérité la victoire, selon Larouche. Mais Pascal n’a pas à rougir de sa performance.

«L’ingrédient de base pour être un champion, c’est d’être un vrai guerrier, de mettre ses couilles sur la table, de tout donner. On ne peut pas avoir de regrets, parce que Jean a fait le mieux qu’il pouvait.»

Carl Froch, Bernard Hopkins, Sergey Kovalev... Depuis le début de sa carrière, Pascal n’a reculé devant personne. Toutes ces guerres l’ont usé.

Le Lavallois devra apporter des changements à son style s’il espère demeurer compétitif.

«Jean, c’est un gars explosif. C’est un «bully» qui va vers l’avant et qui surprend. C’est encore sa force aujourd’hui, soutient Larouche. La seule manière d’avoir de la vitesse en vieillissant, c’est avec du «timing».

«Il n’a surtout pas à avoir honte de sa performance. Il m’a appelé dimanche soir pour me dire qu’il manquait un peu de «timing». Et la meilleure façon de le retrouver, c’est de revenir dans le gymnase le plus rapidement possible.»

C’est d’ailleurs l’intention de Pascal, qui entend reprendre l’entraînement aussitôt ses vacances terminées.