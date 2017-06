L’art de bien repêcher

NASHVILLE | La meilleure façon d’assembler une bonne équipe passe-t-elle par une reconstruction complète? Les succès obtenus ces dernières années par les ­Blackhawks de Chicago et les ­Penguins de Pittsburgh permettent de croire que tel est le cas.

Au cours des prochaines années, les Oilers d’Edmonton et les Maple Leafs de Toronto vont s’approcher de la coupe Stanley.

Les organisations mentionnées plus haut ont eu l’occasion de mettre la main sur des perles. Les Blackhawks ont repêché Jonathan Toews et Patrick Kane. Sidney Crosby et Evgeni Malkin se sont retrouvés avec les Penguins. Les Oilers ont gagné Connor McDavid à la loterie comme premier choix. Les Maple Leafs ont trouvé leur joueur de concession en Auston Matthews.

Grand bien leur fasse!

Mais toutes ces équipes ont souffert terriblement avant de connaître la rédemption. C’est le prix à payer pour ­remonter le peloton.

Pourquoi pas le Canadien ?

Mais encore faut-il bien repêcher par la suite pour se maintenir dans le peloton des meilleures équipes. Les Red Wings de Detroit l’ont fait durant 25 ans. Ça relève de l’exploit, considérant le nombre de participants qui se divisent le bassin de joueurs disponibles et les exigences du plafond salarial.

Cela contredit aussi l’affirmation de Marc Bergevin selon laquelle il est ­difficile d’aller chercher de bons joueurs quand on repêche régulièrement dans le dernier tiers au premier tour.

Les Predators de Nashville constituent un cas intéressant en ce sens. Ils ont bien repêché parmi les premières équipes à leurs débuts dans la Ligue ­nationale, mais ils n’ont jamais eu la chance de repêcher un joueur de ­concession au premier tour.

À leur arrivée dans la ligue en 1997, ils ont choisi le joueur de centre David ­Legwand au deuxième rang. Le premier choix fut Vincent Lecavalier, qui prit le chemin de Tampa.

À défaut de devenir un joueur étoile, Legwand a connu une longue carrière de 17 saisons dans la LNH, dont 15 avec les Predators.

De 2000 à 2004, les Predators ont sélectionné à tour de rôle Scott Hartnell, Dan Hamhuis, Scottie Upshall, Ryan Suter et Alexander Radulov en première ronde. Sans être des supervedettes, ces joueurs ont connu de belles carrières. Ils sont ­encore tous à l’œuvre.

Belles trouvailles

Mais c’est dans les rondes ultérieures que les Predators ont réalisé leurs meilleurs coups. Repêché en 2003 tout comme Suter, Shea Weber est parti au 49e rang.

Ironie du sort, les deux défenseurs ont reçu il y a cinq ans des offres hostiles d’équipes qui leur proposaient des contrats mirobolants pour les arracher aux Predators. Suter s’est joint au Wild du Minnesota tandis que les Predators avaient égalé l’offre soumise à Weber par les Flyers de Philadelphie.

En ce moment, les Predators comptent dans leur formation cinq joueurs ­importants ayant été repêchés après la première ronde.

Pekka Rinne a été repêché au 258e rang (10e ronde) en 2004; Roman Josi, 38e (2e ronde) en 2008; Mattias Ekholm, 102e (4e ronde) en 2009; Colton Sissons, 50e, (2e ronde) en 2012; Viktor Adversson, 112e (4e ronde).

Les Penguins ont fait eux aussi de belles trouvailles au repêchage, à commencer par Matt Murray et Jake Guentzel, qui se sont épanouis dans les séries l’an dernier et cette année respectivement.

Murray a été réclamé au 83e rang (3e ronde) en 2012 tandis que Guentzel a été repêché au 77e rang (3e ronde) en 2013.

Bryan Rust fut lui aussi un choix de 3e ronde (80e) en 2010. Scott Wilson a dû pour sa part patienter jusqu’au 209e rang (7e et dernière ronde) en 2009.

Connor Shery a été embauché à titre de joueur autonome.

Il ne faut pas oublier non plus que Kristopher Letang, qui ne peut jouer en raison d’une blessure, fut repêché en 3e ronde (62e) l’année (2005) où Crosby fut choisi premier de la cuvée.

Manifestement, les Predators et des ­Penguins ont des bons recruteurs de ­talent.

Hockey à la mode country

NASHVILLE | L’ambiance qui règne aux matchs des Predators est vraiment particulière. Les amateurs sont uniques en leur genre. Par contre, ils sont irrévérencieux envers les équipes adverses.

Samedi soir, chaque joueur de la formation partante des Penguins a été accueilli au son de l’expression «He sucks!» (Pourri!).

À l’annonce du nom de l’entraîneur Mike Sullivan, la foule a ajouté à l’unisson: «He sucks to!»

Tout de la faute de Murray

Le gardien Matt Murray a goûté à la médecine des partisans des Predators toute la soirée. À maintes reprises, les amateurs lui ont crié par la tête: ­«Murray, Murray, Murray, you suck! It’s all your fault!» (Tout est de ta faute!).

Chacun des cinq buts marqués par les Predators a été accueilli comme suit:

«That’s one!» (Et de un!)

«That’s two!» (Et de deux!)

«That’s three!» (Et de trois!)

«That’s four!» (Et de ­quatre!)

«That’s five!» (Et de cinq!)

«Thank you, Murray!» (Merci, Murray!) «May we have another?» (Pourrait-on avoir un autre but?) «He shoots!» (Il lance!) «He scores!» (Il compte!) «You suck!» (Tu es pourri!)

Réveillez-vous quelqu’un !

Les amateurs se font ­entendre aussi lorsque le jeu est plate à mourir.

Ils scandent: «Hit ­somebody!» (Frappez quelqu’un!), «Hit anybody!» (Frappez n’importe qui!), «Hit everybody!» (Frappez-les tous!).

Remarquez bien ici que les partisans du Canadien pourraient avoir recours à cette formule certains soirs.

Ça ne nuirait pas.