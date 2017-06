Le Canada et le Chili intègrent l’égalité entre les sexes dans le commerce

Le Canada et le Chili ont modernisé lundi leur accord de libre-échange bilatéral en y ajoutant un chapitre sans précédent sur l’égalité entre les sexes pour encourager l’entrepreneuriat et l’emploi des femmes.

Les deux pays se sont engagés, selon un communiqué, à mettre en place un comité du commerce et de l’égalité entre les sexes pour superviser les expériences communes dans la conception des programmes afin de favoriser la participation des femmes dans l’économie.

C’est une première pour un État membre du G20, a indiqué le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, mais le Chili a lui-même récemment adopté une clause semblable dans un traité avec l’Uruguay.

«Ce nouveau chapitre sur l’égalité entre les sexes va encourager une croissance économique inclusive», a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau lors d’une conférence de presse avec la présidente chilienne Michelle Bachelet, en visite au Canada.

«C’est un grand moment pour le Canada et le Chili et pour le commerce progressiste dans le monde», a-t-il ajouté.

Cette modification du traité de libre-échange, qui devra être ratifiée par les deux pays, se fait en réponse aux «défis mondiaux», y compris le protectionnisme américain, a déclaré pour sa part Mme Bachelet.

«Le Chili et le Canada répondent en renforçant et en mettant à jour leur accord de libre-échange vieux de 20 ans pour s’assurer qu’il soit davantage inclusif (...) et bénéfique pour nos citoyens».

Les deux pays ont également mis à jour les chapitres du traité concernant les appels d’offres publics, l’investissement et la responsabilité sociale des entreprises.

Le commerce entre le Canada et le Chili a triplé depuis la signature de l’accord en 1996, atteignant 2,4 milliards de dollars l’an dernier, selon le gouvernement.