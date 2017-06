Le Canadien s'entend avec Andreas Martinsen

Le Canadien de Montréal a annoncé la mise sous contrat de l'attaquant Andreas Martinsen pour la saison 2017-2018, lundi.

Il s’agit d’un contrat à un volet.

Le Norvégien de 26 ans avait été acquis de l'Avalanche du Colorado à la date limite des transactions, le 1er mars, en retour de Sven Andrighetto.

En neuf matchs avec le Tricolore la saison dernière, il n'a amassé aucun point et aucune minute de pénalité. En 64 rencontres au total en 2016-2017, sa deuxième dans la LNH, l'ailier gauche a inscrit sept points, dont trois buts. Il a par ailleurs affiché une moyenne de 9 min 57 s de temps de jeu.

En séries éliminatoires, il a pris part à deux rencontres dans la série de premier tour contre les Rangers de New York, terminant avec un différentiel de moins-1, aucun point et trois tirs au but.

Depuis le début de sa carrière, le joueur de 6 pi 3 po et 220 lb, qui n'a jamais été repêché, a inscrit 18 points en 119 parties avec l'Avalanche et le Canadien.