Le Québec rate le train des infrastructures

Si le Québec veut profiter de la multiplication des mégaprojets d’infrastructure comme le Réseau électrique métropolitain (REM), il est urgent que ses universités actualisent la formation des futurs ingénieurs, architectes, gestionnaires et autres spécialistes.

Le plus grand défi qui attend le secteur des infrastructures et des projets de partenariats publics-privés (PPP) n’est pas l’obtention du financement nécessaire pour réaliser ces projets coûtant des millions, voire des milliards de dollars.

Non, c’est plutôt de trouver le personnel compétent pour les mener à bien, affirment Macky Tall, le président et chef de la direction de CDPQ Infra, conceptrice du REM, et Mark Romoff, président du Conseil canadien pour les PPP.

«C’est la question du talent qui m’empêche de dormir la nuit, étant donné la complexité de chaque projet, les sommes investies», a dit M. Tall. «Pour le REM, on a passé un an à recruter des gens de calibre mondial. Il y a de plus en plus d’intérêt et de compétences [pour ce secteur]. Mais il y a un effort de la part des institutions universitaires qui fait partie du défi.»

Embaucher ailleurs

Si la prochaine génération de professionnels québécois et canadiens ne détient pas l’expertise nécessaire, il faudra aller chercher l’expertise ailleurs, répond sans broncher M. Romoff, en entrevue au Journal, en marge d’un événement au Cercle canadien de Montréal.

«Le secteur des infrastructures et des PPP a vraiment décollé depuis la dernière décennie. Et, aujourd’hui, on doit donner un coup de barre pour développer l’expertise. On commence enfin à travailler avec les universités et les collèges en ce sens, mais il faut faire plus», dit-il.

Les secteurs clés

Selon le Conseil canadien pour les PPP, il importe d’actualiser les formations dans les secteurs suivants :