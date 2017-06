Les Canadiens en forme en double à Roland-Garros

La Canadienne Gabriela Dabrowski a remporté son match de quarts de finale en double mixte, accompagnée de l’Indien Rohan Bopanna en deux sets de 6-3 et 6-4, lundi à Roland-Garros.

Le tandem a vaincu l’autre équipe, composée de l’Indienne Sania Mirza et du Croate Ivan Dodig notamment grâce à trois bris de service en sept occasions.

Les gagnants ont réussi à tirer profit sur 26 de leurs 33 points joués sur un premier service, pour un total de 79 %.

Jeunes surdouées

Chez les juniors, les Canadiennes Bianca Andreescu et Carson Branstine, premières têtes de série du tournoi, ont défait le duo composé de la Mexicaine Maria Jose Portillo Ramirez et de l’Américaine Sofia Sewing en deux sets de 6-2 et 7-6 (5).

Elles ont ainsi accédé au deuxième tour de la compétition, réussissant trois as.

Ces dernières leur ont donné du fil à retordre en deuxième manche, forçant un bris d’égalité qui s’est soldé à sept coups gagnants contre cinq.

Les représentantes de l’unifolié ont conservé leur constance, marquant un point 35 fois sur leurs 44 premiers services accomplis.

Elles ont brisé leurs adversaires à trois reprises en six occasions, contre une seule réussite sur une possibilité de huit.