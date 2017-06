L’Impact jouera un match amical à Ottawa

L'Impact de Montréal a annoncé lundi la tenue d'un match amical contre le Fury, le mercredi 12 juillet, à la Place TD, à Ottawa.

En décembre dernier, les deux clubs avaient annoncé un partenariat permettant au Bleu-blanc-noir d'y envoyer des joueurs en prêt. Les attaquants Michael Salazar et Nick DePuy ont ainsi profité de cette opportunité alors que plusieurs anciens académiciens de l'Impact, dont Thomas Meilleur-Giguère, évoluent actuellement avec Ottawa.

«Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de jouer ce match amical, qui illustre une fois de plus le partenariat entre les deux clubs, a déclaré le directeur technique de l'Impact Adam Braz, par voie de communiqué. Nous aurons la chance d'aller jouer dans la région d'Ottawa et Gatineau pour la toute première fois depuis que nous avons joint la MLS et nous espérons voir tous nos supporters de cette région au match.»

À sa première saison en USL, le Fury FC d'Ottawa occupe le 11e rang de l'Association Est avec un dossier de trois victoires, trois défaites et quatre matchs nuls en 10 matchs de saison régulière.