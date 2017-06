Marie-Ève Janvier animera à Rythme FM

«Cette année, j’avais envie de faire plus de choses qui me permettraient de m’exprimer différemment», explique Marie-Ève Janvier.

Marie-Ève Janvier et Philippe Pépin pourront également compter sur la présence de plusieurs intervenants. Annie Brocoli, Virginie Coossa et Josée Lavigueur auront chacune leur chronique hebdomadaire.

«En regardant ma fille, je vois à quel point le temps passe vite. Je la vois grandir devant moi à tous les jours. Et ma fille m’inspire à me mettre en danger, à arrêter d’avoir peur et à faire ce qui me tente», explique-t-elle.