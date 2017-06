Nolan Patrick en visite à Montréal

Celui qui est considéré comme le meilleur espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, Nolan Patrick, visitera Montréal lors des prochains jours.

Patrick rencontrera notamment les médecins du Canadien pour être évalué, a rapporté le site web officiel de la LNH. Il a été blessé à deux reprises lors de la dernière saison.

Le joueur de centre droitier de 6 pi 3 po visitera également les Devils du New Jersey et les Flyers de Philadelphie, qui détiennent respectivement les premier et deuxième choix au repêchage.

Ce qui est étonnant concernant le Canadien, c'est qu'ils ne repêcheront pas parmi les 15 premiers.