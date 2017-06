Où sont les vrais Penguins?

Les deux choses que je retiens le plus depuis le début de la finale de la Coupe Stanley, c’est l’ambiance survoltée qui règne à Nashville et la relative absence des Penguins de Pittsburgh.

On n’a pas encore vu les vrais Penguins et à vrai dire, je m’attends à voir leur meilleur effort de la série ce soir au Bridgestone Arena.

Ça fait longtemps que je suis dans le hockey et je vous le dis, je n’ai jamais vu une ambiance comme celle qu’il y a à Nashville présentement. C’est tout simplement incroyable. Les gens appuient leur équipe à 100 %, ils sont debout du début à la fin, il y a de la musique country dans les rues, il y a un peu partout des stars comme Nicole Kidman et Keith Urban et la ville est tapissée de jaune.

C’est tout simplement extraordinaire pour le hockey et pour la Ligue nationale et on ne peut que se réjouir de la victoire des Predators dans le troisième match car si les Penguins avaient pris une avance de 3-0 dans la série, ça aurait enlevé beaucoup de saveur à cette confrontation ultime. Et soyons honnête, la meilleure équipe depuis le début de la série a été celle des Predators.

Rinne chancelant

Si leur gardien Pekka Rinne, avait été égal à lui-même dans les deux matchs à Pittsburgh, les Predators seraient en avance 2-1 dans la série, ou peut-être même 3-0.

Ça n’a pas été facile pour lui dans le premier match. Les Penguins ont pris une avance de 3 à 0 avec trois buts rapides en fin de première période, puis ils ont été 30 minutes sans toucher à la rondelle.

Je sentais Rinne nerveux en début de match et il devait certainement se réjouir de voir son équipe créer l’égalité 3 à 3, mais lorsque tu passes autant de minutes sans recevoir de tir, tu te mets à penser et encore plus lorsque tu affrontes les champions en titre et que tu en es à ton premier match dans une finale de la coupe Stanley.

Ce qui devait arriver, arriva, le surprenant Jake Guentzel a scellé l’issue du match en fin de troisième période.

Vol de murray

Le second match a été un véritable vol du gardien Matt Murray, qui a bloqué 37 des 38 tirs dirigés vers lui. Rinne a cédé quatre fois sur 25 tirs dont trois fois en trois minutes en début de troisième période.

Pour que les Predators reviennent dans la série, il fallait que Rinne rebondisse à Nashville, mais il a vraiment mal paru sur le premier but du match en début de rencontre. Toutefois, il a retrouvé graduellement sa confiance et dans la seconde moitié du match, on a vu le vrai Pekka Rinne.

Je m’attends à une solide performance de sa part, ce soir, et les Predators en auront besoin, car je crois que l’on verra enfin les vrais Penguins dans ce quatrième match. Je ne sais pas si c’est la fatigue des deux séries de sept matchs qu’ils ont disputées contre Washington et Ottawa, ou encore si c’est un abus de confiance de leur part, mais ils n’ont pas été impressionnants en finale.

Leur attaque massive ne produit absolument rien, si bien que même Sidney Crosby et Evgeni Malkin n’arrivent pas à tirer au filet.

Là, ils ont reçu un sérieux wake-up call et ils ne sont pas sortis du bois. Si jamais les Predators devaient égaler la série à 2-2, on aurait droit à une fin électrisante et à ce que le hockey a de mieux à offrir.

J’ignore ce qui va se produire mais une chose est claire, les Predators ne sont aucunement intimidés par les Penguins et ils sont en mission.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

entrefilets

Murray en confiance

Malgré la défaite de samedi, je n’ai jamais senti de panique de la part du gardien des Penguins Matt Murray et j’étais d’accord avec la décision de son entraîneur, Mike Sullivan, de le garder dans le match. La force de Murray est sa technique, mais surtout son calme. Il n’a pas encore subi deux défaites d’affilée en séries éliminatoires. Je peux vous dire que la foule de Nashville ne le lâche pas. Les gens lui criaient: «T’es pourri, Murray. C’est de ta faute.» Je suis convaincu que ça ne le dérange pas et qu’il sera prêt ce soir.

Changement d’équipement

Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, on change et c’est ce que le gardien Pekka Rinne a fait en utilisant des jambières flambant neuves, samedi. J’ai fait la même chose en 2002 dans la série contre Boston. Avec des jambières ou des gants neufs, tu te sens plus gros et tu sens ton équipement plus ferme. C’est comme si tu allais chercher un demi-pouce additionnel.

La déclaration de P.K.

La prédiction de P.K. ­Subban, à savoir que les Predators allaient gagner le troisième match, a beaucoup fait jaser. Certains coéquipiers en ont peut-être été irrités, se disant que les Penguins n’avaient pas besoin de motivation additionnelle. Personnellement, je n’ai aucun problème avec ça. Il s’agit juste de ne pas le faire trop souvent. Si tu te trompes, tout le monde l’oublie, mais si tu gagnes et qu’en plus, tu es le héros, les gens en parlent pendant 10 ans. P.K. joue du bon hockey et il semble entrer dans la peau de ses adversaires, dont Sidney Crosby, et ça, ce n’est pas facile à faire.

Histoires fantastiques

Il y a deux belles histoires dans cette série finale, dont celle de Frédérick Gaudreau, qui a marqué ses deux premiers buts dans la Ligue nationale en grande finale. Le chemin vers la LNH n’a pas été facile pour lui et il est train de se tailler un poste pour l’an prochain. Quant à Jake Guentzel, il est phénoménal et il est un sérieux candidat au trophée Conn-Smythe. Il est en voie de se faire une réputation de joueur de séries éliminatoires, comme Claude Lemieux en 1986 et John Leclair en 1993.