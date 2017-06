Accusée d'avoir poussé son copain au suicide avec des messages textes

Accusée d’avoir poussé son amoureux au suicide en le manipulant avec des textos, une jeune femme du Massachusetts fait présentement face à la justice.

Les événements reprochés se seraient produits en 2014. Michelle Carter, alors âgée de 17 ans, aurait, encouragé son copain Conrad Roy III à se suicider dans une série de messages textes.

La victime de 18 ans, qui venait tout juste d’être accepté à l'université Fitchburg State, s’est donné la mort le 12 juillet 2014.

Il a été retrouvé inerte dans son véhicule, empoisonné par du monoxyde de carbone. Juste avant de rendre son dernier souffle, le jeune homme aurait hésité, puis serait sorti de son véhicule pour parler avec sa copine au téléphone. «Retourne à l'intérieur», lui aurait-elle alors texté. Ce qu'il a fait.

Les deux semblaient avoir une relation hors du commun: ils vivaient à une heure de route l'un de l'autre et ne se seraient rencontrés que «quelques fois», selon ce que la famille de Roy aurait révélé. Pendant les trois ans qu’aurait duré leur relation, les deux tourtereaux s'envoyaient de nombreux messages textes, mais ne se voyaient pas très souvent.

En février 2015, Carter est apparu une première fois devant la cour juvénile de New Bedford, dans le comté de Bristol. Le jury a réussi à prouver qu'elle était responsable d'homicide involontaire. Plutôt qu'une sentence juvénile, les procureurs auraient pu lui imposer une peine de prison de 20 ans. Elle a finalement été libérée après avoir payé une caution de 250 000$, et elle plaide maintenant l'innocence.

Des douzaines de textos

Dans les documents présentés en cour lundi et rapportés par le Boston Herald, on y retrouve la transcription d'un message texte envoyé à Roy par Carter: «Le moment est bon et tu es prêt, tu dois simplement le faire!»

Dans un autre, on peut lire «cesse de le reporter. Cesse d'attendre».

Plus de 20 000 messages ont été analysés.

Les avocats de Carter tentent d'expliquer que Roy était en grave dépression et qu'il était inondé de pensées suicidaires, et que sa petite amie tentait de l'aider.

La jeune femme, aujourd'hui âgée de 20 ans, était aussi affectée par la maladie mentale. Ses troubles alimentaires l'ont poussée à recevoir des traitements à l'hôpital McLean, la branche psychiatrique de Harvard, rapporte le Boston Globe.

«Tentons d’en sortir et battons-nous ensemble», peut-on lire dans l'un des échanges publiés par ce même média.

Le plan de la défense

Pour sa part, la défense tentera de prouver que Roy avait un «plan bien précis établi depuis des années et qu'il a agi selon celui-ci».

On plaidera aussi que les antidépresseurs que consommait Carter (Celexa) ont affecté son jugement, mais qu'elle n'est pas criminellement responsable de la mort de son copain, selon The Sun Chronicle.

D'ailleurs, le psychiatre Peter Breggin a analysé les fichiers médicaux et scolaires de la femme. En mars, il a mentionné aux procureurs qu'elle était «involontairement intoxiquée» lorsqu'elle envoyait des messages à son copain.

La notion de liberté d'expression pourrait aussi être envisagée. L'État du Massachusetts n'a pas de loi qui empêche d'encourager quelqu'un à se suicider.