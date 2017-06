La profondeur de l'Impact sera mise à l'épreuve

«Il y en a la moitié qui sont à la récup et la moitié qui sont partis en équipes nationales», a expliqué Mauro Biello.

Blerim Dzemaili (Suisse), Laurent Ciman (Belgique), Ambroise Oyongo (Cameroun), de même que Patrice Bernier, Anthony Jackson-Hamel, Wandrille Lefèvre et Maxime Crépeau, tous avec le Canada, seront avec leur équipe nationale.

«Quand on avait planifié ce match durant cette période, on ne pensait pas que Blerim serait ici avant le temps et le match du Canada a été programmé après la sortie du calendrier.