Que de beaux souvenir

Jackie Stewart est venu faire une courte escale à Montréal il y a quelques semaines pour participer à une cérémonie qui marquait en fait le début des festivités entourant les 50 ans de la venue de la F1 au Canada.

L’Écossais, triple champion du monde, est venu présenter un timbre à son effigie que Postes Canada lui a consacré en marge justement de cet anniversaire.

Le 27 avril 1967, Stewart participait au tout premier Grand Prix disputé au pays, au circuit de Mosport, en Ontario. C’est aussi au même endroit, six ans plus tard, qu’il mettait un terme à sa carrière de ­pilote de F1.

«Je me rappelle de ma première présence comme si c’était hier, a-t-il déclaré en entrevue au Journal. Ce ne fut toutefois pas une bonne course pour moi.

«Je pilotais alors une BRM qui était beaucoup trop lourde, très capricieuse aussi.

«C’était très risqué pour moi de courir des risques, surtout sur un tracé aussi sinueux que Mosport, un circuit qui ne permettait pas de prendre de gros risques.

«Heureusement, la F1 a bien changé et pour le mieux. La sécurité [dont il a été un apôtre pendant sa ­carrière] n’était pas une priorité. À mon époque, a-t-il dit en riant, la course automobile était dangereuse, alors que le sexe, lui, était sécuritaire...»

F1 et Série Can-Am au Circuit Mont-Tremblant

Stewart a toujours adoré venir au ­Canada, soit pour y courir, soit à titre d’ambassadeur de la F1.

Photo d’archives

«Je n’ai que des souvenirs mémorables, surtout ici au Québec, a-t-il relaté. D’abord au Mont-Tremblant, un endroit tout simplement magnifique où j’ai disputé les deux Grands Prix [1968 et 1970] qui y ont été tenus. La piste et le décor étaient majestueux. J’y ai aussi couru en série Can-Am.»

Ces bolides étaient de véritables monstres de la course. Puissants et imposants.

Stewart avait d’ailleurs remporté une épreuve de la série Can-Am au circuit Mont-Tremblant en 1971.

Certains d’entre vous se souviendront de sa voiture blanche et rouge arborant les lettres de son ­commanditaire, le ­cigarettier L&M.

En 1970, lors du dernier Grand Prix du Canada présenté dans les Hautes-Laurentides, il s’était classé au sixième rang, à bord d’une Matra.

Une belle brochette de pilotes dont Denny Hulme (le vainqueur), Bruce McLaren et Graham Hill avaient terminé devant lui.

99 Grands prix

«Je me fais un plaisir de venir à ­Montréal le plus souvent possible. Vous avez un joyau ici.

«Le circuit Gilles-Villeneuve est unique au monde par sa configuration et sa proximité du centre-ville.

«On y admire aussi l’ambiance qui règne pendant la semaine du Grand Prix.»

Stewart a participé à 99 Grands Prix au cours de sa brillante carrière.

Le 100e aurait pu être son dernier, comme il l’avait prévu, mais l’accident fatal de son coéquipier, François Cevert, deux semaines plus tôt aux qualifications du Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen, l’en a privé.

L’écurie Tyrrell, par respect, devait déclarer forfait pour la course du lendemain.

«Je suis convaincu que François allait devenir champion du monde, probablement la saison qui a suivi ma retraite. Mais le sort tragique en a voulu autrement», a souligné Stewart, qui va célébrer ses 78 ans le jour du Grand Prix du Canada.

Cevert avait été victime d’un accident sérieux à Mosport deux semaines plus tôt l’impliquant avec Jody Scheckter, qui devait devenir son coéquipier en 1974 .

«Je me rappelle que François avait subi une entorse pendant son embardée. Il avait peine à marcher pendant quelques jours. Mais il était remis de sa blessure avant de se présenter à ­Watkins Glen.»

Sa mort a été instantanée le 6 octobre 1973 quand sa monoplace s’est encastrée dans les rails de sécurité sur la portion rapide des «S» du circuit.

La piste, située dans l’État de New York allait coûter la vie à un autre pilote de F1, l’année suivante, l’Autrichien ­Helmut Koinigg.

La F1, jugeant le circuit trop dangereux, y a effectué sa dernière visite en 1980.