Quelle sera la sanction?

Gary Bettman évite la ­question en mentionnant qu’il ne discutera pas d’un sujet qui demeure toujours à l’état des spéculations.

Mais que fera le commissaire si jamais Alex Ovechkin se moque des règlements de la Ligue nationale et participe aux Jeux olympiques de la ­Corée du Sud?

«Pour le moment, aucun joueur n’a déclaré officiellement qu’il sera aux Jeux ­olympiques en février prochain. Donc, je ne vois pas la nécessité de s’attarder sur le sujet.»

Le commissaire a raison.

Tous les joueurs se sont dits déçus de la décision de la ligue. Plusieurs avaient émis des commentaires, avant que les propriétaires ne se prononcent, affirmant que les Jeux olympiques représentaient un événement unique et que la Ligue nationale devait y ­participer.

Commun accord

Les propriétaires ont décidé d’un commun accord qu’il n’était pas question de fermer les portes des amphithéâtres au milieu d’une saison afin de permettre à leurs meilleurs effectifs d’aller à l’autre bout du monde pour compétitionner aux Jeux d’hiver.

«La décision est prise, on ne revient plus sur la question. C’est réglé, on l’a confirmé, on ne va pas aux Jeux olympiques», a répété Bettman au cours du week-end.

On peut toutefois s’interroger. Si Ovechkin quitte les ­Capitals en février 2018 pour rejoindre la Russie aux

Jeux d’hiver, quelle décision prendra Bettman?

Suspendra-t-il le joueur étoile des Capitals? Passera-t-il au-dessus de la tête de Ted Leonsis, le propriétaire des Capitals, qui a déjà affirmé qu’il ne s’opposera pas si son capitaine désire participer aux Jeux?

Bettman décrétera-t-il une rupture de contrat?

Quelle sera la position de l’Association des joueurs de la LNH?