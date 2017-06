Relation avec les autochtones: Début de la commission Viens, en Abitibi

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, avait annoncé la tenue de cette enquête publique en décembre dernier. «Tout en incluant la situation de Val-d’Or, elle pourrait s’intéresser à d’autres nations autochtones et d’autres régions», avait-il lancé.

Le juge à la retraite Jacques Viens présidera les travaux de la commission «Écoute, réconciliation et progrès». Il devra remettre son rapport au plus tard le 30 novembre 2018.

La commission va cibler les services de police et correctionnels, la justice, la protection de la jeunesse et le réseau de la santé. Elle devra faire la lumière et trouver des solutions pour «prévenir ou éliminer toute forme de violence ou de pratiques discriminatoires», a dit la ministre de la Justice Stéphanie Vallée. Elle va revenir jusqu'à 15 ans en arrière et n'a pas pour objectif de refaire des enquêtes policières.

L’avocat Christian Leblanc agira comme procureur en chef de la commission d’enquête.