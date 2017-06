Somme historique récoltée

Les Québécois ont renouvelé leur soutien à la cause des enfants malades en remettant la somme record de 20 107 287 $ à l’Opération Enfant Soleil dans le cadre de son 30e téléthon.

Les donateurs, individuels et corporatifs, se sont montrés particulièrement généreux cette année. «C’est une année anniversaire et ça paraît. Les gens sont hyper mobilisés. Il y a quelque chose dans l’air qui fait penser à notre 25e», a observé Mme Hudon.

«On s’est rendu compte que le samedi, les gens nous écoutaient beaucoup, mais préféraient nous donner le dimanche, et plus spécifiquement le dimanche soir. Les gens veulent faire partie du gros party à la fin et donner à ce moment-là», a expliqué Mme Hudon.