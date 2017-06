Terrorisme : pour qui pleurer ?

Quelle était la probabilité que Londres soit à nouveau la cible d’un acte terroriste? La veille de cet acte barbare, le troisième en trois mois, nous aurions répondu «pas ou peu probable». Mais les terroristes ne raisonnent pas comme nous. Leur guerre ne suit aucun modèle statistique. Pour ces êtres ignobles, tout ce qui compte, c’est de faire du dommage. Et c’est si facile sur un pont à Londres. En mars dernier, un homme avait tué quatre personnes et poignardé un policier à mort. Pour un terroriste, c’était tentant d’en remettre un coup. Une camionnette, trois illuminés armés de couteaux et un nouveau carnage.

Un concitoyen tué

«Le fait qu’un Canadien figure parmi les victimes me brise le cœur» a dit Justin Trudeau. La réaction du PM m’a laissée perplexe. Le fait qu’un des «nôtres» soit parmi les morts ne rend pas l’attentat plus personnel. Il l’est déjà. Chaque acte terroriste est une atteinte à notre fragile sérénité. L’autre jour, j’étais à l’aéroport de Fort Lauderdale et j’ai forcément pensé au terroriste qui avait tiré sur la foule des mois plus tôt. J’ai eu un frisson d’effroi dans le dos. Comment désormais dormir en paix? Vous y pensez parfois en vous couchant? Je n’ose imaginer le quotidien des enfants syriens dont beaucoup meurent sous les bombes. On se désole si peu pour ceux dont on ignore tout et qui sont loin de nous.

Innocentes victimes

Nous ne pouvons nous contenter d’avoir le cœur brisé parce que nous avons perdu un concitoyen. Il faut agir. Briser ceux qui menacent notre paix individuelle et collective. Je refuse de jouer la carte du repli à la «Trump». Nous sommes tous citoyens du monde, devenus des cibles mouvantes. Est-ce cela, le plus effrayant? Que nous soyons tous la cible des terroristes? C’est vrai, ça aurait pu être un de vos proches ou des miens à Londres. Ça aurait pu être n’importe qui en fait. Le pire serait que nous choisissions pour qui nous émouvoir.