Troisième attentat de l’ÉI en 3 mois

Le groupe armé État islamique a revendiqué l’attentat du pont de Londres hier, son troisième en moins de trois mois en sol britannique.

L’organisation djihadiste a indiqué dans un communiqué transmis par son agence de propagande qu’une «unité de combattants» a effectué l’attaque, d’abord en fauchant des piétons sur le pont de Londres, puis en poignardant au hasard des passants dans Borough Market.

Les services de sécurité britanniques étaient embarrassés hier par des révélations des médias suivant lesquelles au moins un des suspects de l’attentat du pont de Londres était connu des autorités.

L’un des suspects responsables de l’attentat aurait déjà travaillé pour les services de transport londoniens, a rapporté le Daily Mail, qui connaît l’identité de l’homme, mais ne la dévoile pas, à la demande de la police.

L’homme qui portait un t-shirt de l’équipe de soccer Arsenal semblait surexcité peu avant de commettre l’attentat, a rapporté un voisin qui vivait dans le même bâtiment.

Ce dernier chargeait un camion et le présumé terroriste lui aurait alors demandé où il pouvait louer un tel véhicule.

Malgré l’intervention rapide de la police, qui a abattu les trois hommes huit minutes après avoir été alertée, le bilan est lourd: sept morts et une cinquantaine de blessés.

Idéologie démoniaque

Le tir nourri de la police – plus de cinquante coups de feu – a aussi blessé un passant, a précisé Scotland Yard. On ne craint toutefois pas pour sa vie, selon ce qu’a confié un médecin au journal The Guardian.

Ce nouvel attentat est le troisième en moins de trois mois au Royaume-Uni, après ceux de Westminster et de Manchester.

La première ministre britannique Theresa May a condamné ces violences.

«Nous ne pouvons et ne devons pas prétendre que les choses peuvent continuer comme elles sont actuellement. [...] Si les attentats récents ne sont pas liés par des réseaux communs, ils le sont par l’idéologie démoniaque de l’extrémisme islamiste [...] une idéologie qui est une perversion de l’islam et de la vérité», a martelé Mme May.

Elle a aussi annoncé le maintien des élections législatives prévues pour jeudi, qui doivent renouveler la Chambre des communes au moment où le Royaume-Uni s’apprête à négocier le Brexit, et la reprise de la campagne aujourd’hui, après une journée de suspension.

Douze arrestations

Photo AFP

Quatre perquisitions ont été effectuées, dont deux à Barking, une banlieue multiethnique de l’est de la capitale britannique. La police y a arrêté 12 personnes, dont 11 à la même adresse. Un photographe de l’AFP a pu voir sur place les forces de l’ordre emmenant dans un fourgon quatre femmes voilées. Parmi les gens arrêtés, on compte cinq hommes et sept femmes dont l’âge varie de 19 à 60 ans.

Photo AFP

D’après Sky News, la police, lourdement armée, a perquisitionné au domicile d’un des trois auteurs de l’attaque.

Les autorités britanniques ont indiqué que leur enquête avance à un «bon rythme».

Alors que leur maire, Sadiq Khan, a évoqué des «actes barbares», les Londoniens rendront hommage aux victimes au cours d’une veillée prévue aujourd’hui en soirée.

Un suspect avait déroulé le drapeau de l’ÉI

Un des suspects dans l’attentat du pont de Londres avait déjà été filmé alors qu’il discutait avec des policiers après avoir déroulé un drapeau de l’État islamique dans un parc de la capitale anglaise, a rapporté le Daily Mail hier.

L’altercation avait été filmée et diffusée l’an dernier dans un documentaire sur les djihadistes anglais, sur la chaîne Channel 4. L’homme était alors accompagné de deux prédicateurs bien connus de la police.

L’un des suspects de l’attentat du pont de Londres avait aussi été dénoncé aux services antiterroristes par un de ses amis sans qu’aucune action ne soit entreprise, a relevé hier la BBC.

Cet ami, qui a demandé de ne pas être nommé, a dit avoir fait ce signalement parce qu’il était choqué après avoir eu une discussion avec le suspect à propos d’autres attentats qui avaient eu lieu dans les mois précédents.

«Nous parlions d’une attaque en particulier qui avait eu lieu et, comme le ferait une personne radicalisée, il avait une justification pour tout et pour rien. C’est ce jour-là que j’ai réalisé que je ­devais contacter les autorités», a-t-il dit.

«J’ai fait ce que je pouvais, mais les autorités n’ont pas fait tout ce qu’elles pouvaient», a-t-il ajouté.

De son côté, le Daily Mail a indiqué qu’un des suspects avait trompé ses voisins en leur faisant croire qu’il était un «bon gars».

Ce dernier jouait régulièrement au soccer avec les enfants du quartier sur un terrain adjacent à sa maison alors qu’il préparait son plan diabolique, selon ce qu’ont dit des voisins.

Un homme qui vivait dans le même bâtiment que le suspect depuis au moins trois ans a affirmé que celui-ci changeait fréquemment d’apparence.

«Il changeait toujours d’apparence. Il avait toujours l’air différent», a expliqué ce voisin.