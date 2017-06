Une saison d’apprentissage pour Maxime Comtois

Maxime Comtois le sait, car tout le monde le lui a rappelé cette saison : il n’a pas connu une saison à la hauteur des attentes sur le plan statistique. Qu’importe, l’attaquant des Tigres de Victoriaville croit maintenant posséder plus d’outils dans son coffre et il croit même pouvoir batailler pour un poste dans la LNH dès l’an prochain.

En début de saison, Comtois était considéré parmi les plus beaux espoirs en vue du prochain repêchage et, quelques mois plus tard, certains se demandent s’il sera un choix de première ronde.

Les équipes de la LNH qui l’ont rencontré la semaine dernière dans le cadre du Combine annuel l’ont aussi questionné là-dessus.

Des outils de plus

Auteur de 51 points en 64 matchs, la saison dernière, Comtois peut finalement se concentrer sur le week-end du 23 et 24 juin à Chicago, où aura lieu le repêchage.

«J’ai eu la chance de vivre une année de repêchage, a-t-il philosophé. C’est un autre outil que j’ai dans mes bagages. Tous les joueurs de hockey vont vivre des saisons difficiles. Patrice Bergeron n’a pas connu sa meilleure saison cette année et Sidney Crosby avait eu un début difficile l’an dernier. Je me considère chanceux de l’avoir vécu et je vais apprendre de ça.»

Car, pour lui, qu’il soit un choix de première ou de deuxième ronde ne changera rien lorsqu’il se présentera à son premier camp d’entraînement professionnel à l’automne.

«Je vise une place dans la LNH et je fais les efforts pour que ça arrive. [...] Quand tu arrives là, tu n’as pas la ronde écrite dans le front. Tu fais ce que tu as à faire et tu espères qu’une équipe te fasse confiance», a mentionné celui qui continue de travailler sur son principal point à améliorer : sa vitesse.

Morand confiant

Autre bel espoir québécois en vue de la prochaine séance de sélection, Antoine Morand vit avec d’autres sortes de critiques. Côté points, il a bien fait avec 74 en 67 parties avec le Titan d’Acadie-Bathurst. Ce sont plutôt ses 5 pi 10 po et 175 lb, selon les données recueillies au Combine, qui en inquiètent certains.

«Les équipes m’en ont parlé et voulaient savoir comment je ferais pour me démarquer des autres», a raconté Morand.

Sa réponse : «Je suis un joueur compétitif et passionné et je vais toujours trouver un moyen de me démarquer. Je vais jouer dans la LNH, j’en suis sûr. Je suis vraiment déterminé et je suis un gars qui travaille très fort en dehors de la patinoire.»

Nico Hischier et la tentation d’acheter un poisson-chat

Les Devils du New Jersey connaissaient déjà les qualités de hockeyeur de Nico Hischier et le Combine de la LNH leur a permis de découvrir son sens de l’humour.

La directrice du développement des joueurs des Devils, Dre Aimee Kimball, a partagé une anecdote cocasse sur le site officiel de la LNH sur l’entrevue menée par l’équipe avec Nico Hischier.

Dre Kimball est une psychologue sportive et les Devils ont misé sur elle lors des entrevues pour poser des questions subjectives donnant un aperçu de la personnalité d’un joueur.

À Hischier, qui a assisté à la quatrième partie de la finale de la Coupe Stanley entre les Penguins et les Predators, hier, à Nashville, elle avait dit : «Si tu lances un poisson-chat sur la patinoire, on te choisit premier.»

À la fin de l’entrevue, lorsque Dre Kimball a demandé à Hischier s’il avait des questions, ce dernier a répondu à brûle-pourpoint : «Où puis-je acheter un poisson-chat?»

Pour l’histoire, non, Hischier n’a pas lancé de poisson sur la patinoire hier soir. On se doute fort bien que cela n’aura pas d’impact sur la décision des Devils, le 23 juin prochain.

TESTS DIFFICILES POUR MITTELSTADT

L’espoir de premier plan Casey Mittelstadt n’a pas gagné de points lors des tests physiques, samedi dernier, au Combine de la LNH, à Buffalo. L’Américain n’a réussi aucune traction (pull-ups) et n’a réussi qu’une seule répétition au développé couché (bench press).

«Je travaille afin de devenir un meilleur joueur de hockey. Je ne travaille pas vraiment à améliorer mon nombre de répétitions aux tractions ou au développé couché. Je veux devenir un joueur de hockey et c’est sur quoi je travaille. Évidemment, c’est important d’être fort et c’est quelque chose sur quoi je devrai travailler. Par contre, je ne crois pas que de réussir plus de tractions m’aidera à mieux manier ou tirer la rondelle. Je n’y crois pas vraiment», s’est-il expliqué, hier, au journaliste Michael Russo du Star Tribune.