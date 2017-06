10 voitures hybrides qui n’ont pas l’air d’être hybrides

On reproche souvent aux véhicules hybrides et électriques d’adopter un style trop excentrique qui ne plaît pas à tout le monde.

C’est vrai pour certains modèles, mais toutes les hybrides ne sont pas aussi extravagantes que la Prius! Voici 10 véhicules à motorisation hybride dont le design ne le laisse pas présager.

Kia Niro

Le Kia Niro a l’air d’un VUS comme les autres, mais sous son capot se cache une motorisation hybride lui permettant une consommation d’essence de 4,5 L/100 km en ville et de 4,8 L/100 km sur route. Pas mal, pour un VUS offert à partir de 24 995$.

Ford C-Max

Comme le Niro chez Kia, le Ford C-Max est offert avec deux types de motorisations: une hybride et une hybride rechargeable. Dans sa version hybride, offerte à partir de 26 578$, le C-Max 2017 affiche des cotes de consommation de 5,7 L/100 km en ville et de 6,4 L/100 km sur route.

Ford Fusion Hybride

Toujours chez Ford, la berline Fusion est aussi offerte dans une variante hybride dont le style se démarque très peu de celui de la Fusion classique à essence. Avec une consommation de 5,5 L/100 km en ville et de 5,7 L/100 km sur route, cette Fusion Hybride est plutôt raisonnable. Une version rechargeable baptisée Fusion Energi est aussi commercialisée par le constructeur américain.

Toyota RAV4 Hybride

Le Toyota RAV4 est le seul VUS de sa catégorie à être commercialisé avec une motorisation hybride. Cela lui permet une consommation de 6,9 L/100 km en ville et de 7,8 L/100 km sur route. Et son style ne diffère pas trop de celui du RAV4 régulier!

Lexus NX 300h

Le Lexus NX a un style qui fait tourner les têtes, autant dans sa version régulière qu’avec sa variante hybride. Offert à partir de 54 350$, le NX 300h affiche une consommation de 7,1 L/100 km sur route et de 7,7 L/100 km en ville. Et avec ses 194 chevaux, il ne manque pas de caractère non plus.

Chrysler Pacifica Hybride

Chez Chrysler, la nouvelle Pacifica est devenue la première minifourgonnette sur le marché à offrir une variante hybride. En fait, la Pacifica Hybride est en fait pourvue d’une motorisation électrique rechargeable qui lui permet de parcourir jusqu’à 53 kilomètres sans une goutte d’essence.

Chevrolet Malbu Hybride

La Chevrolet Malibu est aussi commercialisée avec un moteur hybride. Celui-ci lui permet une consommation de carburant franchement impressionnante de 5L/100 km en ville et de 5,1 L/100 km sur route (chiffres de 2016).

Porsche 918 Spyder

Croyez-le ou non, la Porsche la plus performante de l’Histoire est une hybride! En plus d’un V8 de 4,6 litres, la 918 Spyder était aussi animée par deux moteurs électriques. Puissance totale: 887 chevaux. On est loin de la Prius!

Acura NSX

Voilà un autre bel exemple qui prouve que la technologie hybride peut aussi servir à développer des voitures sport de haut niveau. La nouvelle Acura NSX est animée par un V6 biturbo en plus de trois moteurs électriques. Oui, trois! Avec une puissance totale de 573 chevaux et une vitesse maximale de 307 km/h, il y a moyen d’avoir bien du plaisir.

BMW 530e xDrive

La BMW 530e ressemble à toutes les autres versions de la Série 5... sauf qu’elle peut aussi franchir 46 kilomètres en mode 100% électrique, gracieuseté de sa motorisation hybride rechargeable. Pas besoin de mettre une croix sur le luxe pour être écolo!