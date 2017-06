27 shows du ZooFest qui ont l’air pas pire pantoute

Du 6 au 29 juillet, le ZooFest prendra d’assaut Montréal pour une neuvième édition aussi délirante que fourre-tout (humour, théâtre, musique, patati et patata).



Histoire de vous éviter de saigner des yeux ou des oreilles devant tant de possibilités, on vous propose aujourd’hui un parcours d’événements qu’on juge «pas pire pantoute» (l’expression «incontournable» étant un peu, beaucoup galvaudée, disons).

En prime, des images illustrant maladroitement ces concepts.

Amusez-vous!

Pour celles et ceux qui veulent en avoir beaucoup pour leur argent

60 humoristes en 60 minutes

Tout est dans le titre: 60 humoristes qui font des blagues d’une minute pendant une heure.

Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan

Deux figures montantes de l’humour au Québec sur la même scène, le même soir et pour le même prix. Pas pire deal.

L’Acadie Show: c’t’une longue drive d’icitte à là

Voir ma description du show de Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan, mais remplacez ceux-ci par les humoristes acadiens Daniel Pinet et Coco Belliveau. Merci d’avance.

Triptyque de Yannick de Martino

Yannick de Martino présente trois spectacles en un show. C’est comme un 3 pour 1. Meilleur deal que la pizzéria du coin.

Pour celles et ceux qui voudraient vivre l’inconfort d’avoir (ou de voir) une érection en public

Cabaret érotique

Ce happening est animé par Mathieu Quesnel, un étalon qu’on a vu dans Le Nouveau Show et qui participe également au film De père en flic 2. Mon boss me dit qu’il a déjà montré son pénis dans un film. Va-t-il le montrer à nouveau lors du Cabaret érotique? À suivre.

Le Show XX1/2

On mentionne que c’est un spectacle mélangeant, notamment, sexe et hypnose. Manque juste une mention de Brazzers et on a un scénario de film.

Le Show XXX

Les Pics-Bois, Julien Bernatchez et Coco Belliveau qui parlent de sexe. J’amènerais un imperméable et des lunettes de protection si j’étais vous...

Pour celles et ceux qui cherchent un truc plus sécuritaire que le LSD

Chansons drôles et drôleries chancelantes

Jean-François Provençal et Julien Corriveau (des Appendices et moult projets musicaux) vont chanter des chansons drôles. Connaissant l’univers «complètement pété» des deux gars (j’essaie de couper dans mon utilisation du mot «déjanté»), ça risque d’être très plaisant.

Gala de l’absurde

Provençal et Corriveau animent également ce gala thématique. Consommez prudemment.

Joe Guérin: Enfin réuni

La description du spectacle du bonhomme derrière Joe le mécano parle autant de vésicule biliaire que de syndrome de bébé secoué. On ne sait pas trop quoi en penser, mais on vous recommande tout de même le port du casque si vous vous pointez là.

La ligue d’impro des Pics-Bois

Déjà qu’un show de ce duo d’humoristes est, dès le départ, déjanté (fuck!), les Pics-Bois proposent ici un spectacle-inspiré-d’une-ligue-d’impro-sans-être-de-l’improvisation. On a déjà mal à la tête.

Le cabaret insolite

De l’humour... et des tours de magie. Ouch.

Pour les fans de La Soirée est encore jeune

Drette su’l tape

Vous aimez les enregistrements d’émissions de radio ou de podcasts devant public? David Beaucage vous invite à assister à deux enregistrements d’épisodes de Drette su’l tape, sa baladodiffusion où il jase de hockey avec des personnalités publiques.

Pour celles et ceux qui aiment l’humour d’actualité

Extrémiss

Adib Alkhalidey, Mehdi Boussaidan et plusieurs autres humoristes se rassemblent pour un spectacle d’humour abordant le terrorisme et la radicalisation. Ça va barder, mettons.

Le gala des féministes

Vous vous rappelez du scandale autour du gala «humour au féminin» de Juste Pour Rire (parce que, c’est connu, l’humour est différent d’un sexe à l’autre)? Léa Stréliski et ses partenaires de scène, eux, n’ont sûrement pas oubliez.

Maligne de Noémie Caillault

Un spectacle d’humour sur la maladie (malheureusement) du moment: le cancer. On va «pleurire» ensemble.

Pour les geeks de culture populaire

Game of drôle

Uncle FOFI vous propose un spectacle drôle en hommage à Game Of Thrones. Tenez la porte, SVP.

Mon sombre et beau fantasme tordu

Un spectacle d’humour en hommage à Kanye West, viarge! Est-ce qu’on va y servir des croissants?

WordUp Battle

Des humoristes empruntent la formule des WordUp Battle (appropriation culturelle?) pour s’affronter lors de joutes verbales. Arnaud Soly et le MC Filigrann y participent, notamment. Ça va se faire «bodybagger» solide.

La Gardienne

Nostalgiques des romans Frissons, la pièce de théâtre La Gardienne — qui s’inspire de cet univers — est jouée à nouveau au ZooFest. Ne répondez pas au téléphone!

Pour celles et ceux qui sont du type «Moi, je veux voir de la vedette»

Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour de Philippe Audrey Larrue-St-Jacques

Une des sensations du moment dans l’humour vous présente un spectacle au titre aussi long que son nom. #concept

La table d’hôte

Rosalie Vaillancourt et Julien Lacroix font parler d’eux. Tout comme Sam Breton et Guillaume Pineault. Ils se rassemblent ici pour un spectacle. C’est comme les Avengers de l’humour, mettons.

La Vierge Annie

Annie Grenier qui parle, notamment, de la vie sexuelle de son fameux personnage Annie Brocoli. Bref, ton enfance va en prendre un coup.

«Mais...» de Jay Du Temple

La coqueluche de l’heure présente un marathon de son plus récent matériel. Bravo.

Not Gala

Jay Du Temple anime également ce gala préparé par des humoristes qui n’espèrent pas aboutir à Juste Pour Rire. Tiens donc.

«Presque adulte» d’Arnaud Soly

Notre flutiste et chroniqueur pour Radio-Canada et Vice préféré présente un spectacle solo aussi à ZooFest. Hourra.

