5 destinations québécoises pour vos week-ends d'été

Le Québec regorge de lieux charmants, mais souvent méconnus, car légèrement éloignés des grands centres urbains. En voici cinq, pas très loin de Montréal ou de Québec, qui ne demandent qu'à être découverts. Cinq endroits parfaits pour profiter des premiers week-ends ensoleillés.

Rawdon

Depuis Montréal, il ne faut qu'une petite heure et demie de voiture pour se rendre au spa La Source de Rawdon. Un lieu magique et apaisant dont les hamacs suspendus, les bains nordiques, les sentiers de méditation et les aires de détente se dressent en pleine nature. Planté au coeur de la forêt, le spa émerge de la montagne voisine, le mont Pontbriand. On aime les assiettes du bistro composées d'aliments de producteurs locaux, les vins sélectionnés par la sommelière, les séances de massothérapie et l'aire de repos toute noire parfaite pour les petites siestes. Vous avez envie d'émotions fortes avant de vous détendre? Le forfait Détente Aventure propose un duo Arbraska-spa La Source plutôt inusité (incluant trois heures de parcours aérien dans les arbres et le repos bien mérité au spa). www.lasourcespa.com

L'île d'Orléans

Il y a peu d'activités qui chantent l'été comme le tour de l'île d'Orléans que l'on fait en famille ou entre amis par un beau samedi ensoleillé. Pour ce faire, on n'oublie surtout pas sa glacière qui gardera bien froides les petites gâteries alimentaires que l'on se procurera le long de la route (fromages, chocolats, confitures, fruits, légumes, vins) comme autant de belles rencontres avec des agriculteurs et des artisans de chez nous. Parmi les petits plaisirs possibles, on mange au Panache Mobile, on fait le plein de confitures Tigidou, on arrête se recueillir devant la pierre tombale de Félix Leclerc (et découvrir le musée qui lui est dédié: l'espace Félix-Leclerc) et on prend le temps de cueillir soi-même fraises et bleuets gorgés de soleil. Tout ça à 40 minutes de Québec à peine. www.felixleclerc.com

North Hatley

À une heure trente de route de Montréal, la municipalité de North Hatley se veut une destination parfaite pour les amateurs d'arts, de plein air et de gastronomie du terroir. Les cyclistes s'y rendent emprunter l'un des parcours à vélo longeant la longue rivière Massawippi, alors que les marcheurs aiment flâner chez les antiquaires, dans les petites boutiques et dans les cafés. Que l'on passe la nuit dans une jolie auberge ou dans un manoir (le Manoir Hovey est somptueux!), il faut impérativement prévoir une délicieuse soirée au divin restaurant Plaisir Gourmand. www.plaisirgourmand.com

Parc national de la Jacques-Cartier

Ce ne sont pas les activités ni les paysages grandioses qui manquent dans le parc national de la Jacques-Cartier. À 30 minutes de la ville de Québec, l'endroit est hôte de l'une des plus belles vallées glaciaires de la province. On s’y rend pour un week-end actif et contemplatif. Au programme: balade en canot, randonnée pédestre, descente de rivière en mini-rafting ou en chambres à air, pêche, vélo, surf à pagaie et nuits en camping, chalet, yourte, camp rustique ou tente Huttopia (prêt-à-camper). www.sepaq.com/pq/jac

Vaudreuil-Dorion

À une heure de Montréal, Vaudreuil-Dorion sait se faire festive dès l'arrivée des premiers rayons. Elle célèbre tout d'abord ses origines seigneuriales lors de la grande fête historique Les Seigneuriales se tenant dans le Vieux-Vaudreuil (www.lesseigneuriales.com). Elle allie performances de cirque et chansons lors du festival de cirque Vaudreuil-Dorion (www.festivaldecirque.com). Puis, elle souligne de belle façon notre fête nationale pour le plaisir des milliers de spectateurs.