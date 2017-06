6000 personnes sont attendues au Palais des congrès pour voir Barack Obama

L'ex-président des États-Unis Barack Obama ne prendra la parole qu'à 17 h, mais c'est déjà le branle-bas de combat au Palais des congrès de Montréal, où 6000 personnes sont attendues pour l'occasion.

En conférence de presse, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain s’est dit très fier d’avoir réussi à convaincre le président de venir à Montréal pour l’un de ses premiers discours depuis qu’il a quitté la vie politique.

«Il s’agit d’un moment extrêmement opportun pour le discours, étant donné les événements des derniers jours, étant donné les déclarations de M. Trump sur le climat», a notamment souligné Michel Leblanc.

La décision d’inviter Barack Obama remonte à il y a plus de neuf mois, a-t-il expliqué. «On a regardé quelle salle pourrait l’accueillir, on a bâtir nos arguments. Deux jours après la fin de son mandat on a trouvé qui était son agent. Et on s’est mis à travailler», a-t-il dit.

D’autres organismes canadiens ayant tenté d’accueillir M. Obama ont vite essuyé un refus, a-t-il dit. Mais pas Montréal. La Chambre de commerce a disposé de tout juste quatre semaines pour organiser la tenue de l’événement de mardi.

L’allocution de Barack Obama sera retransmise en direct sur différentes chaînes télévisuelles autant canadiennes qu'internationales, dont TVA.

Sécurité accrue

Comme à l'aéroport, de longues files de sécurité attendent ceux qui se sont déplacés pour entendre le 44e président des États-Unis prononcer l'un des discours les plus attendus de l'année. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place, les étages supérieurs du Palais des congrès de Montréal étant complètement inaccessibles à ceux ne détenant pas de billet. Leur prix variait de 57 $ à 375 $. Certains billets étaient disponibles pour bien plus sur des sites de revente.

Les participants ne peuvent amener de sac, de parapluie ou d'autres accessoires dans la salle, et il leur sera également interdit de prendre des photos ou des enregistrements vidéos. Ceux qui espèrent prendre une "selfie" avec M. Obama risquent également d'être déçus, car il n'est pas prévu que celui-ci participe à un bain de foule.

D’autres gros noms

Au fil des ans, la Chambre a accueilli de nombreux conférenciers prestigieux dans le cadre de sa série «Leaders internationaux», notamment le président français Nicolas Sarkozy, le premier ministre français Manuel Valls, la secrétaire d’État américaine Hillary Rodham Clinton, le président américain Bill Clinton, le maire de New York Rudolph Giuliani, le président russe Mikhaïl Gorbatchev, le sénateur californien Arnold Schwarzenegger, le premier ministre britannique Tony Blair et le président américain George W. Bush.