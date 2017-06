7 choses inusitées que nous avons apprises sur Pierre Lapointe durant cette entrevue bizarre à Sucré Salé

Pierre Lapointe a profité de son passage à l’émission Sucré Salé pour dévoiler quelques secrets bien gardés sur sa vie.

Lors de son entretien avec l’animateur Patrice Bélanger, le coach de La voix a choisi de s’ouvrir ses histoires de «brosse» avec Claudine Prévost et sur son mode de vie parfois surprenant.

Voici donc 7 choses inusitées que nous avons apprises sur Pierre Lapointe.

1. Il a des cuisses et des fesses d’enfer

«Je m’entraîne beaucoup. Les gens ne le savent pas. Je vais au gym et j’ai un coach privé. Je fais des entrainements de groupe aussi. Normalement, c’est 5 fois par semaine. Je suis du genre à courir le matin, pis le soir je vais traverser la ville pour aller voir mes amis en BIXI.»

Suite à ce statement, Patrice Bélanger a voulu vérifier si les cuisses et les fesses de Pierre Lapointe étaient aussi «tight» qu’il le prétendait.

«Beau galbe!» a lancé l’animateur à la blague.

«J’ai des belles fesses moi, tu sais», a renchéri le coach de La voix.

Pierre Lapointe a ensuite vérifié à son tour la «tighteness» de celles de l’animateur.

«Sont plus molles que les miennes!» a finalement conclu Pierre Lapointe.

2. Il a déjà demandé à Mariepier Morin de le «matcher»

«J’ai dit Hey! Tu ne pourrais pas me trouver un joueur de hockey qui est gai? », explique Pierre Lapointe.

Malheureusement pour lui, celui avec qui elle voulait le «matcher» était un anglophone qui vivait loin.

«J’me suis dit que ça devenait déjà compliqué, j’ai décroché!» a conclu Lapointe.

3. Pierre Lapointe et l’alcool c’est...

«J’aime pas trop le goût non et quand je bois je n’ai plus de fond parce que je veux être dans un état de tout est possible et tout est drôle» explique-t-il en affirmant qu’il ne boit qu’environ une fois par deux mois.

«Je ne bois tellement pas souvent que quand je bois, tous mes amis se disent Ben la! Pierre est saoul, je ne pensais pas boire ce soir, mais là je me saoule la gueule!»

3. Sa dernière vraie grosse brosse date de la soirée de l’ADISQ

«C’était une vraie grosse brosse qui s’est terminée dans une fête extraordinaire avec des choses que je ne peux pas raconter!» lance Pierre Lapointe.

4. Un de ses «jeux» favoris en boisson est...

«Il y a un jeu que je trouvais vraiment l’fun... Alors, disons que tu es une fille. Donne-moi ça [la coupe de vin]. Et là je prenais la coupe et je versais du vin sur leurs bras dénudés et je devais le lécher avant qu’il ne tombe par terre. Ça, c’était le jeu qui m’amusait beaucoup» explique Pierre Lapointe.

«Tu fais bien de ne pas boire trop souvent», conclut Patrice en riant.

5. Quand ses partys dégénèrent, il n’est pas impossible de voir...

«Claudine, ma bonne amie Claudine Prévost dansait avec une bouteille de canola.»

«Moi [Pierre Lapointe] je dansais sur du Beyoncé comme ça.»

«J’me rappelle d’un bout, on trouvait que ça manquait d’ambiance alors Claudine et moi (fous rires)... On dansait dans la cuisine, on est allé sous la hotte au-dessus du four et on flashait la lumière comme ça en disant Nous autres on sait comment mettre de l’ambiance.»

6. Pierre Lapointe ajunt c’est...

«L’affaire aussi qu’il faut dire, c’est que ça m’arrive d’être aussi excité et aussi fou sans avoir bu une seule goûte d’alcool... Le lendemain comme je n’ai pas bu, moi à 9h souvent je passe l’aspirateur, ou je lave les toilettes ou je m’en vais faire des courses» affirme-t-il.

7. Ses parents ne l’ont jamais entendu chanter à part sur une scène

«Je ne peux pas je suis trop gêné», explique Pierre quand Patrice lui demande de chanter sur le fly.

Voyez l'émission complète ici.