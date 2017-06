9 tenues estivales pour enfants

Nouveauté

Une plus grande surface

Photo courtoisie

À la suite à son agrandissement, le magasin Sports Experts de la rue Ste-Catherine est maintenant le plus grand de la bannière au Québec. On s’y retrouve facilement grâce à des zones réservées­­ aux marques de vêtements et articles de sports. Le magasin propose aussi plusieurs ­innovations technologiques, dont des miroirs détecteurs de mouvements, des écrans muraux et un système qui peut scanner et analyser ­votre pas de course afin de vous aider à choisir parmi plus de 1200 modèles au troisième étage.