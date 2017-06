Adonis Stevenson pense déjà à son prochain combat

Trois jours après avoir défendu avec succès son titre de champion du monde des mi-lourds du World Boxing Council (WBC), Adonis Stevenson s’est entretenu mardi avec TVA Sports pour discuter de ses projets futurs.

Faut dire qu’il n'a pas été obligé de travailler longtemps pour venir à bout d'Andrzej Fonfara, samedi dernier.

Son duel à sens unique a duré seulement 3 min et 26 s et le Québécois ne se souvient pas d'avoir reçu un coup.

«Ça s’est bien passé. Dans la boxe, il faut que tu donnes le plus possible et que tu reçoives le moins possible pour avoir toute ta tête», a-t-il indiqué.

Stevenson aura bientôt 40 ans, mais il semble encore en très grande forme, lui qui est toujours au gymnase et qui mène une vie rangée.

«Superman» croit d’ailleurs qu'il pourra demeurer longtemps au sommet s'il s'assure de ne pas recevoir trop de coups et de ne pas livrer de longs combats.

«Un cogneur ne prend pas beaucoup de coups. C'est sûr que c'est mieux que de toujours faire des 12 rounds, ce qui use pas mal le corps.»

Qui sera le suivant?

Tout le monde se demande maintenant qui se retrouvera devant lui à la neuvième défense de son titre.

«Je veux affronter le gagnant entre Sergey Kovalev et Andre Ward et ils le savent. S’ils veulent faire une unification, ils savent qu’il faut que ça passe par moi.»

Si jamais l'unification n'est pas possible, Stevenson s'entend pour dire qu'Eleider Alvarez mérite sa chance.

«Alvarez a battu Jean Pascal et il mérite sa place. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est sûr que la priorité présentement, c'est l'unification.»

Le combat revanche entre Ward et Kovalev, prévu le 17 juin, sera donc déterminant pour la suite des choses.