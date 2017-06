Baseball majeur: un Québécois sera-t-il repêché?

MONTRÉAL - Difficile d’identifier les Québécois qui seront sélectionnés au prochain repêchage du baseball majeur, du 12 au 14 juin.

William Sierra? Édouard Julien? Archer Brookman?

«Les joueurs du Québec qui sont sur l’équipe nationale ont une visibilité que partout ailleurs plusieurs n’ont pas», suggère Jean-Philippe Roy, recruteur pour les Brewers de Milwaukee.

Ainsi, Sierra, Julien et Brookman sont certainement dans la mire de quelques équipes du baseball majeur. D’autres dépisteurs sondés ont confirmé l’information.

«On ne sait jamais comment ça va se passer», prévient toutefois Roy.

Il faut savoir que l’encan annuel est l’objet d’un processus très complexe. Les différentes équipes tentent de déterminer les joueurs qui voudront bien accepter leur offre. Des négociations ont d’ailleurs lieu régulièrement avant le repêchage, voire même pendant. Souvent, seul un boni de signature appréciable convaincra un athlète de s’entendre avec une équipe.

Des options...

Au Québec, Sierra et Julien font partie des meilleurs espoirs. Or, ces deux membres de l’équipe nationale junior du Canada ont aussi d’autres options en vue de la prochaine année.

Sierra, un lanceur, a accepté une bourse d’études pour fréquenter le réputé collège Chipola, en Floride, à partir du mois de septembre. Dans le cas de Julien, il doit se retrouver à l’Université d’Auburn, en Alabama.

«Les joueurs québécois sont mieux conseillés qu’avant et ont des options», indique Roy.

Aujourd’hui âgé de 17 ans, Sierra avait d’ailleurs été sélectionné en 28e ronde par les Mets de New York, en 2016. Or, il n’a pu s’entendre avec l’équipe, préférant poursuivre son développement afin d’améliorer son rang de sélection et, du même coup, son éventuel boni de signature.

À moins qu’une formation lui offre un montant considérable, Sierra risque maintenant de se retrouver à Chipola. La situation est semblable pour Julien, qui pourrait néanmoins, tout comme Sierra, entendre son nom.

«Édouard Julien est un joueur attirant et il a plus d’un atout dans son sac, soutient Roy. Il a un très bon coup de bâton et possède une vitesse exceptionnelle. Si jamais ça ne marche pas pour lui cette année, je suis convaincu qu’il sera repêché dans trois ou quatre ans, après quelques années dans le réseau universitaire américain (NCAA).»

De l’espoir pour Gladu

À propos des autres joueurs du Québec, Raphaël Gladu a justement connu une fin de saison du tonnerre avec les Bulldogs de l’Université Louisiana Tech, dans la NCAA. Il y a fort à parier que les recruteurs en ont pris bonne note.

«Si je parle en tant qu’amateur de baseball au Québec, je dirais qu’on espère que Raphaël sera repêché, a mentionné Roy. Il a un beau parcours. Il faut qu’il sorte.»

S’il n’est pas sélectionné, il ne faudrait toutefois pas s’étonner que Gladu se voit offrir un contrat quelques instants après le repêchage. Certains clubs préfèrent cette option avec les joueurs universitaires au statut «senior» afin d’épargner les dollars consacrés aux bonis de signature.

Ils font aussi jaser

Dans le coin des surprises possibles, d’autres noms circulent: Christopher Acosta-Tapia, Conor Angel, David Glaude, Jonathan Lacroix et Miguel Cienfuegos, entre autres.

Il est à noter que le lanceur Mathieu Deneault-Gauthier, qui fréquente l’Université North Carolina State, n’est pas éligible pour le présent repêchage.

Les meilleurs espoirs :

• William Sierra

• Édouard Julien

• Raphaël Gladu

• Archer Brookman

À surveiller également :

• Christopher Acosta-Tapia

• Conor Angel

• Miguel Cienfuegos