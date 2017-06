«Ce sera un rêve pour moi de courir à Montréal»

Lance Stroll a pris part mardi matin à une première rencontre de presse depuis son arrivée à Montréal et ça n’avait rien à voir avec les événements médiatiques impliquant Jacques Villeneuve à l’époque et qui étaient très courus par la presse internationale.

Autant Jacques répondait librement aux nombreuses questions, lui qui était l’une des principales têtes d’affiche en F1, autant Lance s’est montré prudent et réservé dans ses commentaires livrés à un groupe de journalistes locaux.

Le contexte de cette rencontre de presse organisée par un commanditaire de Stroll et de l’écurie Williams, les déodorants Degree, était particulier puisque les membres des médias ne pouvaient pas poser leurs questions directement au pilote, ce qui en a «fait suer» plusieurs, d’ailleurs.

Une relationniste a plutôt pris nos questions en note et c’est la chef de presse du Grand Prix du Canada, Sandrine Garneau-LeBel, qui s’est chargée de les poser dans les deux langues à Stroll.

Il semble que ça se déroule de plus en plus de cette façon dans l’univers aseptisé de la formule 1. Ça ne donne donc pas lieu à des échanges intéressants.

Stroll n’a que 18 ans et on cherche probablement à le protéger quelque peu en agissant de cette façon, lui qui connaît des débuts ardus en F1.

Une semaine bien spéciale

Toujours est-il que le jeune homme brûle d’impatience de participer pour la première fois au Grand Prix du Canada.

«Je suis super excité, a raconté Stroll. C’est un rêve pour moi de courir à Montréal. C’est une semaine très spéciale et j’ai hâte de rouler sur le circuit Gilles-Villeneuve. Ce sera émotif pour moi avec la présence de la famille et des amis. J’espère apercevoir quelques drapeaux canadiens dans les gradins.

«Même si je vis en Europe depuis l’âge de 12 ans, je me sentirai toujours à la maison à Montréal», a ajouté celui qui deviendra le premier pilote canadien, depuis Jacques Villeneuve en 2006, à prendre part au Grand Prix du Canada.

Il se croise les doigts

Stroll a répété qu’il ne ressent pas de pression supplémentaire à l’idée de suivre les traces de la famille Villeneuve.

«La F1 de nos jours est bien différente de celle que Jacques a connue, a-t-il pris soin de dire Je préfère penser en fonction d’une course à la fois. Je ne m’attarde pas à la pression exercée par les médias. Un pilote ne peut se concentrer sur le côté négatif.»

Stroll est en quête de son premier point au classement et il souhaite l’obtenir à Montréal. Le circuit de l’Île Notre-Dame devrait mieux convenir aux voitures de l’écurie Williams.

«Je l’espère bien, a-t-il dit. En course automobile, ça peut changer d’une année à l’autre. Les voitures sont passablement différentes.»

Un peu plus à l’aise

Couronné vainqueur en 2016 au championnat européen de formule 3, Stroll constate que la marche est haute entre cette série et la formule 1.

«Ça prend toujours un peu de temps avant de sentir confortable au volant d’une nouvelle voiture, mais je suis plus à l’aise à chaque course», a-t-il mentionné.

«Les formules 1 sont plus difficiles à conduire cette année et il faut bien comprendre l’utilisation et le choix des pneumatiques. Les pilotes reconnaissent tous que les pneus sont plus difficiles à gérer cette saison.

«J’estime avoir joué de malchance en Australie et à Monaco en raison de problèmes de freins et je me suis fait pousser en Chine et à Bahreïn, a souligné Stroll. Par contre, je suis heureux d’avoir pu prendre part à la dernière étape des qualifications en Chine et d’avoir terminé le Grand Prix de Russie au 11e rang.»

Billets vendus: une hausse d’environ 15%

François Dumontier, le promoteur du Grand Prix du Canada, s’est fait un devoir d’assister à la rencontre de presse de Lance Stroll, qui s’est tenue dans ce quartier en ébullition qu’est Griffintown.

Comme prévu, l’arrivée du jeune pilote dans l’univers de la F1 a eu des effets positifs sur la vente des billets pour le Grand Prix du Canada. Des gradins ont même été ajoutés.

«On peut parler d’une hausse d’environ 15 pour cent au chapitre des billets vendus, a indiqué Dumontier. Les amateurs ont hâte de voir Stroll à l’oeuvre, notamment les plus jeunes, mais sa présence n’est pas l’unique facteur qui explique le plus grand engouement pour le Grand Prix cette année.

«On assiste à une très belle bataille entre Ferrari, qui a toujours eu de nombreux partisans à Montréal, et Mercedes. Il y a aussi des amateurs qui reviennent assister au Grand Prix en raison du 50e anniversaire de l’épreuve. Enfin, il y a les célébrations du 375e anniversaire de Montréal qui attirent les gens en ville.»

Du beau temps en vue

Les pluies diluviennes du printemps et des derniers jours ont causé quelques maux de tête aux organisateurs du Grand Prix. Néanmoins, tout sera fin prêt pour accueillir les voitures vendredi matin sur le circuit Gilles-Villeneuve, assure Dumontier.

Il se réjouit de savoir que les météorologues prévoient du beau temps pour la fin de semaine, ce qui pourrait encourager les gens à se procurer des billets à l’entrée.

«Encore une fois cette année, le Grand Prix donnera le signal pour le début de l’été au Québec, a dit Dumontier. L’assistance pour la course dimanche pourrait même ressembler à celle des bonnes années.»