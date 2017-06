De livreur de journaux à trafiquant de drogues

Être camelot n’était pas assez payant pour lui. Tireur de joints non plus. Mais l’argent a coulé à flots quand il s’est mis à transporter du pot aux États-Unis et à importer plus d’une tonne de cocaïne au Québec.

Cet ex-patron d’une compagnie de transport a relaté comment le crime organisé­­ l’a recruté dans un lucratif réseau de trafiquants épinglés en 2012 dans l’opération Loquace, alors qu’il témoignait­­ pour la Couronne au procès d’un de ses anciens chauffeurs, Sébastien Dolan-Sanchez, hier, à Longueuil.

Sébastien Dolan-Sanchez Photo Pierre-Paul Poulin

Le témoin – qui n’est pas un délateur, mais dont l’identité est néanmoins frappée d’une ordonnance de non-publication rendue par la juge Hélène DiSalvo – purge une peine de 10 ans d’incarcération dans cette affaire.

Après avoir livré des journaux pendant 22 ans, il a travaillé dans la construction comme tireur de joints.

Puis, en 2009, une entreprise des Laurentides l’a engagé comme sous-traitant pour aller chercher des remorques neuves dans l’État de l’Indiana et les ramener à des concessionnaires au Québec.

Trous dans les poches

Il gagnait 1200 $ pour chaque transport et il en faisait «deux ou trois par semaine».

«Mais j’avais des difficultés financières», a-t-il dit au jury sans préciser pourquoi.

Un de ses proches, haut placé au sein d’un réseau qui alimentait les Hells Angels en drogue, lui a alors proposé de transporter des cargaisons de 45 kg de «Québec Gold» à New York et à Chicago lors de ces voyages.

«J’ai accepté. Ça me payait 8000 $ à 10 000 $ du voyage.»

Les commandes du réseau se sont vite multipliées. En plus d’exporter du pot, il fallait faire un arrêt à Chicago où «les Mexicains» chargeraient sa camionnette de 50 à 100 kg de cocaïne à ramener ici en même temps que les roulottes.

On lui a donc fourni quatre Dodge Ram additionnelles, en plus de lui trouver une équipe de cinq chauffeurs pour suffire à la demande. Le réseau payait les salaires et la location des véhicules.

«Mes chauffeurs faisaient environ un voyage de drogue par semaine, a expliqué le témoin­­. Ils étaient payés 4000 $ cash du voyage. Et moi, j’avais un bonus de 2000 $ cash pour chaque voyage fait par mes chauffeurs.»

150 000 $ par année

Un faux réservoir auxiliaire de diesel était placé dans chaque «boîte de pick-up» pour y cacher la drogue et déjouer les douaniers.

Le témoin a empoché jusqu’à 150 000 $ par année, en 2011 et 2012. Il s’est notamment payé un camion à 130 000 $ et une Ford Mustang de l’année 1962.

Mais le 1er novembre 2012, la SQ démantelait­­ le réseau.

«J’étais sur la route ce jour-là. Je me suis rendu aux policiers six jours plus tard. J’avais pas dormi de la semaine», a-t-il relaté, ajoutant qu’il s’est reconnu coupable dix mois plus tard.

La « bitch » du réseau a choisi la police

«J’étais tanné d’être la “bitch” de l’organisation. Avec tout ce que j’ai transporté pour eux, je devrais être millionnaire aujourd’hui...»

C’est ainsi qu’un des importateurs de cocaïne du réseau qui a inondé le marché québécois de la drogue de 2011 à 2012 a expliqué pourquoi il a décidé de devenir délateur.

Ce collaborateur de la Sûreté du Québec et de la Couronne a terminé son témoignage jeudi dernier, au procès de Sébastien Dolan-Sanchez, un des présumés conducteurs de l’organisation, à Longueuil.

Le témoin repenti, qui recevait ses ordres de deux des principaux leaders du réseau, a déclaré au jury qu’en l’espace de 18 mois, une quantité astronomique de 1000 à 1500 kilos de cocaïne importée d’un des cartels mexicains implantés à Chicago lui est passée entre les mains.

Il a également fait des affaires d’environ 15 à 20 millions $ pour ce réseau.

«Je me sentais utilisé. Ce que je faisais valait 10 ou 20 fois plus que ce qu’on m’a payé. Je ne veux pas me faire plaindre, mais j’aurais pu avoir beaucoup plus», a affirmé en cour celui qui dit avoir empoché 400 000 $ en salaire dans cette affaire.

Prisons américaines

Le jour où le trafiquant a été arrêté en même temps que 90 complices allégués, les enquêteurs de la Sûreté du Québec lui ont tendu une perche qu’il n’a pas hésité à saisir.

Ils lui ont d’abord exhibé des documents de preuve incriminants provenant du projet d’enquête baptisé Loquace.

Puis, ils lui ont montré d’autres documents laissant présager que la puissante agence policière américaine DEA (Drug Enforcement Administration) se préparait à réclamer son extradition aux États-Unis pour faire face à sa justice.

«Les policiers vous ont dit: “Il y en a une cinquantaine [de suspects] prêts à nous parler, mais il y a seulement une place [de délateur] disponible”. En acceptant, vous espériez donc obtenir des avantages en retour? lui a demandé Me Alexandre Bien-Aimé, l’un des avocats de Dolan-Sanchez.

«Oui, c’est sûr. Ç’a été un poids important dans la balance. J’avais peur d’aller en prison aux États-Unis. Et je voulais changer de vie», a répondu le délateur.

Condamné à huit ans de pénitencier, le témoin repenti a signé un contrat prévoyant que l’État lui verse 50 $ par mois pour payer sa cantine en détention, en plus de 500 $ par semaine au cours des deux années suivant sa libération.