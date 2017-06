Des tours plus rapides de 3,5 secondes au circuit Gilles-Villeneuve

Selon François Dumontier, le public devrait apprécier davantage le spectacle offert par les pilotes de F1 cette année.

«Les monoplaces sont plus rapides et plus lourdes avec des pneus plus larges. On prévoit qu’elles rouleront environ 3,5 secondes plus rapidement au tour», a-t-il indiqué.

«Les amateurs apprécieront aussi le fait qu’on entende davantage le bruit des moteurs, ce qui nous donne davantage l’impression de voir rouler de véritables formules 1», a ajouté le promoteur.

Plus sécuritaire

Les organisateurs du Grand Prix du Canada ont dû exécuter un bon nombre de changements sur le circuit afin de répondre aux nouveaux critères de sécurité exigés par la FIA.

«Il a fallu retirer environ 5 000 pneus pour les remplacer par les barrières de protection Tecpro, une technique plus efficace pour absorber les chocs, a mentionné Dumontier. Un inspecteur de la FIA est venu examiner les travaux le 22 mai et tout répondait alors aux nouvelles normes de sécurité.»

On profitera aussi de l’occasion ce week-end pour confirmer, lors d’une conférence de presse, que l’entente entre les dirigeants de la F1 et le Grand Prix du Canada est prolongée jusqu’en 2029. Plus de détails seront alors fournis.

Des dirigeants de Liberty Media, le groupe qui s’est porté acquéreur de la F1 l’an dernier, seront présents.

Les travaux de rénovation des paddocks débuteront après la présentation du Grand Prix de 2018 et ils doivent être complétés avant l’édition 2019. Dumontier s’est limité à dire que les échéanciers seront respectés.

Dumontier rappelle que pour la somme de 46$, les gens peuvent admirer la vitesse des formules 1 durant toute la journée vendredi. «C’est la journée où les voitures sont le plus longtemps en piste», précise-t-il.

Dumontier a hâte à l’inauguration mercredi soir de la Place du 50e, qui soulignera les 50 ans d’existence du Grand Prix du Canada. Lance Stroll sera présent. C’est à la Place Dorchester, soit au coin des rues Peel et René-Lévesque.

Lance Stroll, qui avait Michael Schumacher comme pilote favori, a dû répondre à une question concernant les inévitables comparaisons entre Max Verstappen et lui. «On se connaît bien. J’ai couru contre Max en karting. Chaque situation est différente. On ne socialise pas beaucoup en F1, mais je respecte beaucoup son travail. Verstappen est super talentueux.»