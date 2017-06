Duguay adaptera Magasin général

«Magasin général est un projet que j’aime beaucoup et qui me ressemble. C’est Roger Frappier qui va le produire, mais ce sera une coproduction avec la France.

«Je veux réunir une belle distribution québécoise. J’aimerais retrouver des acteurs avec qui j’ai déjà travaillé, comme Roy [Dupuis] et Isabelle Blais. On est chanceux, on a des acteurs incroyables, au Québec.»

Magasin général est une série de bandes dessinées écrites par les dessinateurs et scénaristes français Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Sortis entre 2006 et 2014, les neuf albums de la série se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires.