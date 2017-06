En «délire» et «déconnecté de lui-même», il tue un chauffeur de taxi

C’est dans un véritable «délire» alors que son corps agissait «comme un robot» que Jean-François Roy a tué, le 7 novembre 2014, le chauffeur de taxi Hygin Veilleux à Beauceville, dans le stationnement d’une quincaillerie.

Voilà la théorie qui a été présentée, mardi, dans le cadre du procès devant jury de l’homme de 33 ans, au premier jour de sa défense.

Prenant la boîte, Roy a d’abord été interrogé par son avocat, Me Gabriel Michaud-Brière, et, pendant un peu moins d’une heure, il a raconté sa vie, qui n’a été faite «que de hauts et de bas».

Roy a parlé de ses multiples tentatives de suicide. Traité pour des troubles d’anxiété grave, l’homme a dit «déconnecter» de lui-même à l’occasion et, à cause de cela, il a été incapable de garder un emploi ou une amoureuse. «Quand je déconnecte, ça monte, ça monte, pis ça pète. Je fais des choses sans m’en apercevoir», a-t-il expliqué.

Puis, un jour, il «déconnecte» et «reconnecte» à de multiples reprises en un court laps de temps et se «réveille» avec une envie de tuer un chauffeur de taxi, ce qu’il fait en assenant plusieurs coups de couteau à sa victime de 73 ans.

Arrêté trois jours plus tard, il a froidement avoué et démontré aux enquêteurs comment il avait tué le chauffeur de taxi. Toutefois, selon ce qu’il a mentionné au procès, même cette rencontre où il raconte s’est produite alors qu’il était «déconnecté».

Agressif

Si son histoire allait bon train en interrogatoire, les choses se sont corsées lors du contre-interrogatoire du poursuivant, Me François Godin.

L’accusé est passé de gentil à agressif, à un point tel que le juge Louis Dionne a dû le reprendre à quelques occasions.

«Vous dites que vous étiez déconnecté lorsque vous avez commis votre crime, mais vous êtes quand même parti de chez vous avec un sac à dos, un couteau de 8 pouces, deux paires de gants, un sac de plastique et du linge de rechange. C’est un geste logique et cohérent pour tuer quelqu’un ça, non?» a alors questionné Me Godin.

«Oui, mais ça va dans mon délire... J’irai quand même pas le tuer avec une carotte», a alors rétorqué l’accusé.