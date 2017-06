Enjeux au neutre

Régis Labeaume et son équipe ont tout prévu afin de neutraliser les dossiers épineux de la prochaine campagne électorale. Pour parvenir à le déstabiliser, ses adversaires politiques devront par conséquent rivaliser d’ingéniosité.

Depuis quelques mois, Régis Labeaume s’est employé à déployer différentes stratégies en vue d’évacuer les sujets qui auraient pu le faire mal paraître. Je pense bien sûr au Service rapide par bus (SRB), qui arrive en tête de liste de ces dossiers épineux, et qui aurait facilement pu faire déraper la campagne du maire.

Devant le retrait de Lévis, M. Labeaume s’est empressé d’annoncer la mort du projet et du même souffle, la tenue de consultations publiques sur la mobilité durable, qui débutent aujourd’hui. Il sera facile de référer ses adversaires à ces consultations lorsque le sujet sera abordé pendant la campagne, notamment lors de débats.

Puis, le maire a annoncé le mois dernier le report du Phare, qui se chiffre à 650 M$. Il n’y aura pas de pelletée de terre comme prévu en 2017, pour ce projet du Groupe Dallaire, qui consiste en quatre tours, dont une de 65 étages. Le maire promettait depuis des mois des consultations ce printemps.

Encore là, le projet suscite des débats puisqu’il déroge aux limites de hauteur permises dans le PPU Sainte-Foy, lesquelles se chiffraient à 29 étages. Les risques de dérapages et de débats enflammés étaient importants.

Taxes des commerçants

Quelques semaines plus tard, le maire annonçait la formation d’un comité de travail dont le mandat consistera à analyser l’environnement «économique, fiscal et réglementaire» des entreprises à Québec.

Les propositions devront être remises à l’hiver 2018, soit plusieurs mois après la fin de la campagne électorale. Le maire vient ici aussi de faire en sorte d’évacuer un débat qui l’a souvent fait mal paraître : les taxes des commerçants, que plusieurs jugent trop élevées.

Il sera toujours possible de déjouer les stratégies du maire et de faire lever les débats, jusqu’au scrutin du 5 novembre. Mais force est de constater qu’il faudra beaucoup d’habileté et de profondeur pour y parvenir. Décidément, Anne Guérette et Jean-François Gosselin, tous deux aspirants à la mairie, devront travailler fort et se montrer convaincants.