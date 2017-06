Gabriel Nadeau-Dubois se dissocie de la violence

Sans aller jusqu’à renier ses compagnons d’armes de 2012, Gabriel Nadeau-Dubois a clairement annoncé mardi qu’il désapprouve la violence, à son premier jour à l’Assemblée nationale à titre d’élu.



«Je crois que, dans une société démocratique, la violence n'est pas une manière de faire avancer ses idées, et, là-dessus, Québec solidaire a toujours été impeccable, a affirmé le nouveau député solidaire de Gouin. On est un parti près des mouvements citoyens, près des mouvements sociaux, et on a toujours été capables par le passé de tracer la ligne, d'appuyer ce qu'on voulait appuyer et de ne pas appuyer ce qu'on ne voulait pas appuyer, et moi, je vais continuer dans cette lignée-là avec Amir et Manon.»



Lors de la grève étudiante de 2012, celui qui était alors porte-parole de la CLASSE avait été critiqué pour son refus de condamner les violences et le saccage qui se déroulait lors des manifestations. Gabriel Nadeau-Dubois rappelle qu’à l’époque il avait des «contraintes» puisque l’assemblée générale de la CLASSE refusait de condamner la violence.



Toutefois, le nouvel élu se garde une réserve quant à la désobéissance civile. «Dans l'histoire des démocraties, il y a eu de nombreux moments où la désobéissance civile pacifique a été utilisée pour contrer des décisions qui étaient illégitimes, qui étaient injustes, et, pour moi, c'est le genre de situation qui s'évalue au cas par cas», a-t-il ajouté.



«Il faut regarder dans chaque situation, et Québec solidaire, on a toujours été capables de le faire, dit-il. Moi, je crois bien sûr en la primauté du droit, en l'État de droit, c'est fondamental pour protéger les individus, protéger la société contre les dérives autoritaires, et Québec solidaire, on a toujours été capables de séparer le grain de l'ivraie, on a toujours été capables de prendre des positions claires sur ces enjeux-là.»