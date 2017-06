Gagner sans un premier centre

NASHVILLE | Colton Sissons, Mike Fisher, Calle Jarnkrok et Frédérick Gaudreau. Les Predators n’ont pas de phénomène au centre, mais ils survivent en l’absence de leur meilleur joueur à cette position vitale, Ryan Johansen.

Depuis la perte de Johansen, Sissons n’a pas déçu avec six points (4 buts, 2 passes) en six rencontres. Il a été le grand héros du sixième match face aux Ducks avec un tour du chapeau dans un gain de 6 à 3, une victoire qui propulsait l’équipe en finale.

« Je ne peux pas dire que nous doutions de nos chances, a dit le défenseur suédois. La finale de l’Ouest était à égalité 2 à 2 quand nous avons perdu Ryan. Nous partions pour un match à Anaheim. Nous avions déjà gagné sur la route contre les Ducks et nous croyions en nos chances de le refaire, même sans Johansen. »

« Freddy Gaudreau et Pontus Aberg ont rempli un rôle plus important, a poursuivi Ekholm. Je n’avais pas de doute qu’ils pouvaient faire le travail. Même s’ils n’avaient pas beaucoup d’expérience, je les avais vu jouer cette saison pour nous et je savais qu’ils étaient de bons joueurs. C’était une question de temps avant qu’ils percent notre formation. »