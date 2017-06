Gros défi pour Stroll

«C’est plus dur pour lui que je le pensais, a indiqué d’entrée de jeu le pilote français, mardi, à son arrivée à Montréal. Les voitures vont extrêmement vite, beaucoup plus vite que l’an dernier.

La nouvelle configuration des F1 et l’utilisation de pneus plus larges ont eu tôt fait d’abaisser les chronos dans la plupart des tracés qui ont été visités cette année.

«Mais on sait qu’on a beaucoup plus d’appui aérodynamique. Sur les longues lignes droites du circuit, on va souffrir.

a-t-il ajouté. On va freiner plus tard et l’aborder avec beaucoup plus de vitesse qu’avant.