Incendie criminel: le procès du propriétaire d'un immeuble s'ouvre à Granby

GRANBY – Le procès de Patrice Beauregard, cet homme accusé d’avoir embauché un complice pour incendier un immeuble à logements lui appartenant, s’est amorcé mardi au palais de justice de Granby.

Selon la Couronne, l'homme de 32 ans aurait demandé à un ami d'incendier l'immeuble à logements dont il était propriétaire afin de récolter le fruit des assurances dans la nuit du 9 septembre 2013.

Malheureusement, l'incendiaire en question, Guillaume Savard, est décédé. Une déflagration se serait produite alors que l’homme de 25 ans manipulait un accélérant.

Beauregard fait face à plusieurs accusations, dont incendie criminel mettant en danger la vie humaine, incendie criminel avec une intention frauduleuse et homicide involontaire.

Le procès se déroule devant un jury de six hommes et six femmes.

Le procureur aux poursuites criminelles Andy Drouin a expliqué au jury que Patrice Beauregard avait acheté l'immeuble en 2010. Trois ans plus tard, en septembre 2013, il aurait élaboré ce complot en raison de difficultés financières.

L'accusé aurait même confié ses intentions à des proches.

Une vingtaine de témoins doivent être entendus au cours de ce procès qui devrait durer environ trois semaines.

Après le drame, Patrice Beauregard avait soutenu sur les réseaux sociaux qu’il n’a jamais commandé l'incendie et que la victime, Guillaume Savard, avait plutôt voulu se suicider.

La poursuite a déjà annoncé son intention de faire entendre des proches de la victime.