Je sors, je reste

Des histoires et des ponts

Montréal en histoires et Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain lancent ce nouveau parcours. Bâti sur le même moule que Cité-Mémoire, il vous propose de découvrir les lieux et personnages qui ont forgé l’histoire de la ville, grâce à un parcours reliant les ponts Jacques-Cartier et Champlain, ainsi que l’Estacade du pont Champlain, à pied ou à vélo. À découvrir!

Disponible gratuitement avec l’application Montréal en histoires

Festival TransAmériques

Jusqu’où te mènera Montréal?

Créée dans le cadre du festival Jamais Lu, cette œuvre tentaculaire est présentée à nouveau au FTA. Ce projet réunissait des duos d’auteurs et de photographes, qui avaient pour mission de partir en voyage dans sept quartiers montréalais afin d’explorer les angles morts des festivités du 375e de Montréal. Découvrez ces carnets touristiques hors du commun!

Les 7 et 8 juin, à la Cinquième Salle de la Place des Arts

Halte 3

Ce nouveau projet vise à amener un peu de magie dans trois parcs de Villeray, Saint-Michel et Parc-Extension cet été. Les installations seront accessibles gratuitement aux citoyens, artistes et organisations qui voudraient se les approprier pour y tenir des événements. Camping urbain, cabarets, land art, exposition poétique : il y en aura pour tous les goûts!

Lancement ce soir dès 17h, à la Place de la gare Jean-Talon

Suoni Per Il Popolo

Horse Lords/Phern/Corridor

Programme triple ce soir à la Casa del Popolo! On y entendra le groupe de Baltimore Horse Lords, qui mêle afrobeat et rock new-yorkais, ainsi que la formation pop montréalaise Phern. La cerise sur le sundae sera la présence de Corridor, qui vient de sortir un excellent album, Supermercado. Une belle soirée en perspective!

Ce soir dès 20h30, à la Casa del Popolo

Grand Prix Formule 1

Place du 50e

Pour la première fois, le Grand Prix offrira de l’animation au centre-ville de Montréal. Cette Place du 50e sera inaugurée ce soir avec les pilotes Lance Stroll et Romain Grosjean, et sera animée tout le long du week-end!

Ce soir 17h30, au Square Dorchester

Bal d’été Swing

Tous les mercredis, les Jardins Gamelin vous proposent de découvrir le monde, une danse à la fois. Ce soir, c’est le Studio 88 Swing qui vous initieront au charleston, au swing au rock’n’roll et au lindy hop. Le tout, suivi d’une grande soirée dansante, bien sûr!

Ce soir dès 19h, aux Jardins Gamelin

Ça sent la coupe

Basé sur le roman éponyme de Matthieu Simard, ce long métrage mettant en vedette Louis-José Houde et Émilie Bibeau raconte l’histoire de Max, 35 ans, qui partage son temps entre les matchs du Canadien et sa boutique de cartes de hockey. Quand sa conjointe Julie rompt soudainement avec lui, il se voit forcé de réévaluer sa vie...

Disponible en DVD

Au fond de l’eau

Le très attendu nouveau roman de Paula Hawkins raconte l’histoire des sœurs Nel et Julia. La veille de sa mort, Nel a appelé Julia, qui n’a pas voulu lui répondre. Alors que le corps de Nel est retrouvé dans la rivière qui traverse sa ville natale de Beckford, Julia devra s’occuper de sa nièce qu’elle ne connaît pas, et faire face à un passé qu’elle a toujours fui.

Disponible en librairie

Momies animales : le sombre secret d’Égypte

Les avancées en technologie d'imagerie ont permis à la Dre Lidija McKnight et à son équipe de créer des images 3D fidèles de momies animales d'Égypte ancienne. Plus grande recherche en son genre, cette étude a pour but de découvrir le rôle étrange que l'animal jouait dans les croyances de l'époque. Un documentaire fort intéressant!

Ce soir 20h, à l’antenne de Télé-Québec