[PHOTO] Comme deux vieux amis, Trudeau et Obama se rencontrent en tête-à-tête

À l'abri des regards, Barack Obama et Justin Trudeau se sont rencontrés en tête-à-tête au Liverpool House, et l'ambiance semblait particulièrement décontractée et amicale.

Préparez-vous à voir une des photos de politiciens les plus «malades» de l'année.

Obama, très à l'aise sur son banc de l'établissement du quartier Petite-Bourgogne, a échangé quelques mots avec notre premier ministre devant un bon verre.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks Barack Obama for your visit & insights tonight in my hometown. 🇨🇦 Comment amener de jeunes leaders à agir dans leur communauté? Merci Barack Obama d’être venu dans ma ville pour nous livrer vos réflexions. Une publication partagée par Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) le 6 Juin 2017 à 18h33 PDT

Le restaurant était visiblement fermé au public pour cette occasion très spéciale.

Les photos de camion, la pose détendue de l'Américain, les vestons bien rangés... On dirait deux amis de longue date.

Attention, Barack. Joe Biden pourrait être jaloux.

Mais ils n'ont pas que partagé un repas. Selon Justin Trudeau, le 44e président des États-Unis lui a fait part de quelques réflexions sur «comment amener de jeunes leaders à agir dans leur communauté».