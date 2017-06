«La Voix 5» en tournée: un festival de voix

MONTRÉAL – Ludovick Bourgeois, David Marino, Rebecca Noelle, Frank Williams, Michaël, Sam Tucker, Désirée et Louis-Paul Gauvreau, les huit finalistes de la dernière saison de «La Voix», ont présenté aux médias, mardi matin, un extrait du spectacle qu’ils vont offrir en tournée dans plusieurs festivals de la province durant l’été.

À l’image de l’émission, le spectacle souhaite mettre en valeur les huit voix singulières des finalistes. «Il y a beaucoup de numéros avec les huit qui chantent ensemble, a expliqué Stéphane Laporte, concepteur du spectacle. On va avoir des solos avec les meilleurs moments de la saison, mais ils vont aussi faire des numéros inédits. Ce qui est intéressant, c’est que chacun va nous emmener dans un univers différent, que ce soit le jazz avec David Marino, ou quelque chose de plus pop avec Michael ou Rebecca Noelle.»

Les huit chanteurs pourront aussi compter sur plusieurs invités pour toutes les dates de la tournée. Éric Lapointe, Corneille, Paul Daraîche, Corneille, Alex Nevsky, Patrick Bourgeois et Travis Cormier ont notamment confirmé leur présence sur une ou plusieurs dates.

Sur les quatre numéros que nous avons pu voir (Ludovick avec «Si je commençais» et trois numéros de groupe, dont la reprise de «La voix que j’ai», la chanson des coachs), il est indéniable que les huit ont vraiment du plaisir à être ensemble dans cette aventure. «On est très différents, mais ensemble, on a une belle chimie, a raconté Désirée. On s’entend tous bien. On se lève le matin et on est tous contents de nous retrouver en répétition pour le spectacle.»

Une nouvelle vie

Les huit finalistes de «La Voix» sont encore en train d’apprivoiser leur nouvelle vie. Si plusieurs ont déjà reçu des propositions de spectacle ou d’album, ils restent tous d’abord concentrés sur la tournée qui s’en vient.

Phénomène de la dernière saison, Louis-Paul Gauvreau n’en revient toujours pas de se faire accoster sur la rue. Après la tournée, il a prévu de prendre quelques mois de recul pour reprendre sa vie en main, d’autant plus qu’il a un gros projet pour la rentrée. Il devrait intégrer un groupe de Black Métal québécois en tant que nouveau chanteur.

De son côté, Ludovick Bourgeois continue de surfer sur la vague de sa victoire en finale. «Je fais maintenant de la musique à temps plein, a-t-il expliqué. C’était mon but et je l’ai atteint. J’ai commencé à travailler sur mon album. Je reçois beaucoup de chansons et je travaille aussi avec mon père pour l’écriture de chansons.»