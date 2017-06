La WWE de passage à Montréal

La World Wrestling Entertainment (WWE) sera de passage à Montréal le 5 août, dans le cadre de la tournée Summerslam Heatwave.

Les partisans de lutte auront la chance de voir en action plusieurs vedettes de la WWE, dont le Québécois Kevin Owens.

Plusieurs autres vedettes comme A.J. Styles, Sami Zayn, The Usos, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, The New Day, Charlotte Flair, Naomi et Jinder Mahal seront présents à Montréal.

La dernière visite des meilleurs lutteurs au monde dans la métropole remontait au 24 mars. Il s'agissait de l’un des derniers galas avant WrestleMania XXXIII.