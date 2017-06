Le Canadien de 1971 a frappé l’imagination de Gretzky

NASHVILLE | Le Canadien n’est même plus capable de gagner un concours de popularité. Trêve de plaisanteries, l’édition 1984-1985 des Oilers d’Edmonton a été élue la plus grande équipe championne de la coupe Stanley lors d’un vote populaire tenu dans le cadre des festivités du centenaire de la Ligue nationale de hockey. Plus de 3,6 millions de votes ont été reçus durant le scrutin, qui s’est tenu du 13 avril au 25 mai dernier.

Les quatre formations des Oilers ayant remporté la coupe avec Wayne Gretzky dans leurs rangs, les trois autres étant celles de 1987-1988 (quatrième rang), de 1986-1987 (cinquième rang) et de 1983-1984 (neuvième rang) font d’ailleurs partie des 10 premières équipes au classement. À la lumière de ces résultats, il est permis de croire que les partisans des Oilers ont voté en grand nombre sur le site de la LNH.

Pour ceux qui ne seraient pas au courant d’ailleurs, ce site est aussi disponible en français ainsi que dans plusieurs langues européennes. Les journalistes Robert Laflamme et Guillaume Lepage, anciennement de la Presse canadienne, font de l’excellent boulot sur le site français, où on retrouve également des chroniques de l’ancien collègue du Journal de Montréal, Serge Touchette.

L’apport de John Ferguson

Ambassadeur des célébrations du centenaire, Gretzky a rencontré les médias avant le match de lundi soir entre les Predators et les Penguins. Son ancien coéquipier Paul Coffey s’est ensuite joint à lui. Puis, on a eu droit en prime à la présence de l’ancien basketteur Charles Barkley, dit Sir Charles, grand amateur de hockey qui a capté l’attention de l’auditoire tant par son sens de l’humour que par ses connaissances du sport.

Tout en se disant honoré de la présence des Oilers au sommet des équipes championnes, Gretzky a fait part de ses propres choix. Son deuxième fera plaisir aux partisans du Canadien.

«Personnellement, mon choix aurait porté sur notre équipe de 1987, a-t-il indiqué.

«Mais si j’avais eu à voter pour une autre équipe que les Oilers, j’aurais probablement choisi le Canadien de 1971.»

Pourquoi?

«Parce que j’étais un fan des Bruins et que notre voisin était un partisan du Canadien!» a-t-il répondu en riant.

Gretzky était alors âgé de 10 ans.

«Non, sérieusement, a-t-il repris, le Canadien avait connu des séries extraordinaires cette année-là avec Ken Dryden, Jean Béliveau et John Ferguson. Les Bruins avaient terminé devant eux au classement (priorité de 24 points). Le Canadien avait commencé les séries avec un gardien qui n’avait disputé que six matchs en saison régulière. Personne ne savait qui était Ken Dryden.

«Je regarde beaucoup de vidéos de matchs d’autrefois. John Ferguson était reconnu comme un joueur dur et physique, mais j’ai réalisé en visionnant des vidéos qu’il était un bon joueur. Il avait exercé un impact important par son jeu dans cette série contre les Bruins.

«Dryden avait été sensationnel. Quant à Jean Béliveau, c’était Jean Béliveau.

«La coupe Stanley n’avait pas été gagnée par la meilleure équipe cette année-là, mais par le meilleur groupe de joueurs. Plus tard avec les Oilers, ce fut une chose que je m’appliquais toujours à mettre en valeur.»

Les commentaires de Gretzky au sujet de Ferguson rejoignent ce que Béliveau disait sur son ancien coéquipier. L’ancien grand capitaine du Tricolore a toujours identifié Ferguson comme le stabilisateur des équipes qui avaient remporté la coupe Stanley quatre fois sur cinq, entre les saisons 1964-1965 et 1968-1969.

À la recherche d’un policier pour protéger ses petits joueurs, le Canadien avait embauché Ferguson à titre de joueur autonome en 1963. Âgé de 25 ans, Fergy avait toujours évolué dans la Ligue américaine jusque-là.

Le Canadien de 1976-1977 troisième

Sans rien enlever à l’édition de 1984-1985 des Oilers et aux trois autres figurant dans le top 10, aucune d’entre elles n’était supérieure à la formation 1976-1977 du Canadien, qui vient au troisième rang. Ni même à celle de 1977-1978 qui est classée aussi loin qu’en huitième place.

Idem aussi pour les Penguins de Pittsburgh de 1991-1992, qui occupe la deuxième position.

Le Tricolore de 1976-1977 était une équipe parfaite en tout point.

Dirigée par Scotty Bowman, cette formation a conservé une fiche incroyable de 60-8-12 en saison régulière. Elle n’avait subi que deux défaites dans les séries éliminatoires, balayant les Blues de Saint Louis au premier tour avant de vaincre les Islanders de New York en six matchs en deuxième ronde et de disposer des Bruins de Boston en quatre rencontres en finale.

Neuf joueurs de l’édition 1976-1977, qui en était à une deuxième de quatre conquêtes consécutives de la coupe Stanley, ont été immortalisés au Panthéon du hockey.

Outre Dryden, les autres sont les défenseurs Serge Savard, Guy Lapointe, et Larry Robinson, qui formaient l’incomparable Big Three, ainsi que les attaquants Yvan Cournoyer, Jacques Lemaire, Guy Lafleur, Steve Shutt et Bob Gainey.

Le directeur général Sam Pollock et Bowman ont pour leur part été élus dans la catégorie des bâtisseurs.

Tout ça semble bien loin...

LES 10 PLUS GRANDES ÉQUIPES CHAMPIONNES DE LA COUPE STANLEY

1. Oilers d’Edmonton 1984-1985

2. Penguins de Pittsburgh 1991-1992

3. Canadien de Montréal 1976-1977

4. Oilers d’Edmonton 1987-1988

5. Oilers d’Edmonton 1986-1987

6. Red Wings de Detroit 1997-1998

7. Islanders de New York 1982-1983

8. Canadien de Montréal 1977-1978

9. Oilers d’Edmonton 1983-1984

10. Red Wings de Detroit 2001-2002