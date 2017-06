Les choses tombent en place pour Mauro Biello

Après un début de saison compliqué, l’Impact de Montréal reprend des couleurs depuis quelques semaines.

L’entraîneur Mauro Biello croit en la capacité de ses troupiers à garder ce rythme pour éventuellement remonter au classement.

«Dans les derniers matchs, on commence à démontrer certaines choses très positives dans notre jeu, a-t-il expliqué, en entrevue avec la chaîne TVA Sports. Maintenant, il faut continuer avec cette même mentalité.»

L’arrivée de l’international suisse Blerim Dzemaili apporte également beaucoup à l’effectif, a estimé l’entraîneur.

«Dzemaili était un joueur qu'on voulait, a-t-il rappelé. Il apporte quelque chose, pas seulement sur le terrain, mais aussi au niveau du leadership.»

«Avec Blerim, Patrice (Bernier), (Marco) Donadel, je voulais mettre ces joueurs dans de bonnes dispositions pour qu'ils puissent exprimer leurs qualités», a ajouté l’entraîneur, qui reste conscient du travail à accomplir.

«Maintenant, c'est de trouver la cohésion et la confiance et continuer dans cette direction.»

Cela dit, ces trois milieux de terrain ont plus de 30 ans. Est-ce que l’Impact aurait tout intérêt à les ménager en cours de saison?

«On a un plan pour ça au niveau de comment on va gérer nos joueurs, à l'entraînement et dans les matchs, a expliqué Biello. On va commencer à avoir des matchs un après l'autre avec le championnat canadien (...) à la fin, on veut maximiser nos joueurs qui ont plus d'expérience, mais en même temps, faire pousser nos jeunes.»